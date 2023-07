Nam thanh niên mang cục đất bán cho tiệm vàng, còn bắt chủ tiệm thử qua máy để kiểm tra tuổi vàng

Một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường mang cục đất từ bên ngoài vào tiệm vàng, khẳng định đó là vàng rồi yêu cầu tiệm vàng phải mua và yêu cầu chủ tiệm phải đưa cục đất vào máy đo để thử tuổi vàng.

Theo thông tin từ Zing, sáng ngày 22/7, một nam thanh niên khoảng gần 30 tuổi đến tiệm vàng ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Người này lấy một cục đất bọc trong túi nilon rồi đề nghị chủ tiệm vàng mua lại.

Theo Báo Công An Nhân Dân, khi chủ tiệm khẳng định đây chỉ là cục đất thì thanh niên này cho rằng đây là vàng, là vàng thì tiệm vàng phải mua và yêu cầu chủ tiệm phải đưa cục đất vào máy đo để thử tuổi vàng.

Nam thanh niên có biểu hiện không bình thường mang cục đất từ bên ngoài vào tiệm vàng ép chủ tiệm phải mua Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Do thấy thanh niên có biểu hiện run rẩy, nói năng lảm nhảm và liên tục đứng xoay vòng tròn nên người dân ở xung quanh đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo Công an thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành nhanh chóng tiếp cận hiện trường và mời thanh niên này về trụ sở công an để lập biên bản xử lý vụ việc.

Ba lô của nam thanh niên mang đất vào tiệm vàng để bán Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Còn người đàn ông điều khiển xe máy chở thanh niên này cho biết, ông chỉ là người đi đường và được thanh niên này xin đi nhờ để đón xe về Sài Gòn nuôi vợ bị bệnh. Lúc đi nhờ xe, thanh niên này có mang theo một ba lô trên người.

Kinh hoàng trước lời khai của người phụ nữ phóng hỏa khiến chị dâu và cháu bé 6 tháng tuổi tử vong Theo lời khai của người phụ nữ đốt chết chị dâu và cháu bé 6 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc, động cơ giết người xuất phát khi quá bực tức vì bị anh chồng xúc phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-mang-cuc-dat-ban-cho-tiem-vang-con-bat-chu-tiem-thu-qua-may-de-kiem-tra-tuoi-vang-485162.html