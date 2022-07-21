Hai đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone của một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy, nhóm "hiệp sĩ" Q.Tân Bình đã đuổi theo tóm gọn 2 kẻ cướp giao cho Công an quận tân Bình.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 21/7, Công an phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật trong vụ cướp giật tài sản mà người dân phát hiện, khống chế cho Công an quận Tân Bình điều tra theo thẩm quyền.

Theo Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, hai đối tượng cướp giật nói trên là Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Phạm Quang Tuyến (18 tuổi, ngụ Q.3) cho công an P14, Q.Tân Bình

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 20/7, khi các thành viên của nhóm "Hiệp sĩ Tân Bình" đang lưu thông trên đường Trường Chinh thì phát hiện hai đối tượng đi xe Honda Click màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám.

Hai đối tượng cướp giật là Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Phạm Quang Tuyến (18 tuổi, ngụ Q.3) cho công an P14, Q.Tân Bình Ảnh: Báo Pháp Luật

Khi đến ngã ba Trường Chinh - Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, hai đối tượng này áp sát giật chiếc điện thoại iPhone XSMAX của người phụ đang lưu thông trên đường rồi tăng ga bỏ chạy. Bị cướp giật bất ngờ, nạn nhân chỉ kịp truy hô “cướp…cướp” rồi cố đuổi theo hai tên cướp.

Cùng lúc này, các thành viên của nhóm “Hiệp sĩ Tân Bình” cũng tăng tốc đuổi theo, phát hiện bị truy đuổi, nam thanh niên cướp giật điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách nhằm tẩu thoát. Khi đến đường Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, các thành viên nhóm “hiệp sĩ” vượt lên áp sát khiến chúng ngã xe, sau đó hai đối tượng vùng dậy bỏ phương tiện để chạy thoát thân nhưng bị người dân và nhóm hiệp sĩ khống chế.

Sau khi bắt giữ được hai đối tượng cướp giật, nhóm hiệp sĩ đã bàn giao hai đối tượng cùng với tang vật cho Công an phường 14, quận tân Bình, TP.HCM. Hiện Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

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