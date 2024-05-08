Tiktoker 'đu trend' thả thức ăn xuống hồ Tây 'cầu nguyện cho Mèo Béo' có thể bị phạt

Cái chết sau bi kịch tình yêu mù quáng của chàng trai cũng được cư dân mạng ở Việt Nam chia sẻ rầm rộ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, câu chuyện thương tâm về cái chết của chàng game thủ có biệt danh Mèo Béo (21 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Xót xa cho câu chuyện của chàng trai lụy tình, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã mua và gửi đồ ăn nhanh, trà sữa, bánh mì, hoa gửi đến địa điểm mà chàng trai tự tử.

Trước khi đi đến quyết định cực đoan, trong một cuộc hội thoại được lan truyền, Mèo Béo từng chia sẻ: "Tôi không muốn ăn rau nữa, tôi muốn ăn McDonald's cơ".

Nhiều loại đồ ăn được cư dân mạng Trung Quốc gửi đến, cầu mong Mèo Béo có thể ăn dưới suối vàng - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, tại Việt Nam, mới đây, cộng đồng mạng bức xúc trước clip về một nữ TikToker thả đồ ăn xuống Hồ Tây để "gửi đến Mèo Béo tại Trung Quốc". Cư dân mạng cho rằng hành động trên phản cảm, lợi dụng cái chết của người khác để câu like, câu view, đồng thời gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, cô gái này đã mua đồ ăn, thức uống cho vào hộp carton rồi thả xuống Hồ Tây nhằm mục đích tưởng niệm, cầu nguyện cho Mèo Béo.

Ngoài ra, một nam TikToker Việt khác cũng “bắt trend”, đem thức ăn và nước uống ra hồ Tây đặt để “tưởng nhớ” gây bức xúc.

TikToker "đu trend" thả thức ăn nhanh xuống hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo" - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Ngoài việc clip gây bất bình, nhiều người còn thắc mắc hành vi thả đồ ăn, thức uống xuống hồ liệu có bị xử phạt?

Giải đáp thắc mắc luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết hành vi của các cá nhân khi theo xu hướng câu chuyện tình cảm từ Trung Quốc, thả thức ăn nhanh trên mặt Hồ Tây gây nên rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, chủ yếu là những lời phê phán gay gắt từ cộng đồng, xã hội.

Những hành động trên không mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào nhưng lại gây lãng phí thực phẩm, mất mỹ quan đô thị và thậm chí ô nhiễm môi trường khi thải các thực phẩm, nhựa, vỏ túi, bao nilong trôi nổi trên mặt Hồ Tây.

Điều 25 Nghị định 45/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.

Theo đó, việc thả thức ăn nhanh, nhựa, vỏ túi, bao nilong trôi nổi trên mặt Hồ Tây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây ô nhiễm môi trường và có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.