Một người đàn ông 44 tuổi ở Đồng Nai đã lẻn vào một trường tiểu học dụ dỗ bé gái vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Hưng (44 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nhận tin báo của phụ huynh về việc bé gái 7 tuổi bị một người đàn ông lừa dụ vào nhà vệ sinh trường học để thực hiện hành vi sờ vào bộ phận sinh dục, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) tiến hành vào cuộc điều tra, trích xuất camera. Từ những hình ảnh camera ghi được, công an đã làm việc với Đỗ Trọng Hưng.

Người đàn ông lẻn vào trường học hiếp dâm bé gái 7 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sáng ngày 23/4 đã điều khiển xe máy từ phường Trảng Dài đến một trường tiểu học trên địa bàn phường Tân Hiệp. Lúc hơn 6h, Hưng bỏ xe máy trước cổng trường, đi bộ lên lầu 1, đến cuối dãy phòng học thì gặp bé gái khoảng 7 tuổi nên Hưng có ý định thực hiện hành vi dâm ô.

Tại đây, Hưng hỏi bé gái nhà vệ sinh ở đâu và yêu cầu đi cùng. Sau khi vào nhà vệ sinh, đối tượng này đã thực hiện hành vi sờ vào cơ thể và bộ phận sinh dục của bé gái nhiều lần.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

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