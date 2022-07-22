Kinh hoàng trước lời khai của người phụ nữ phóng hỏa khiến chị dâu và cháu bé 6 tháng tuổi tử vong

Đời sống 22/07/2022 12:17

Theo lời khai của người phụ nữ đốt chết chị dâu và cháu bé 6 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc, động cơ giết người xuất phát khi quá bực tức vì bị anh chồng xúc phạm.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 21/7, sau khi trao đổi với bác sĩ điều trị đối với bị can Nguyễn Thị Hưng (SN 1972), trú tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng đối tượng đã tạm ổn, do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hưng về tội “giết người”, tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

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Bị can Nguyễn Thị Hưng thời điểm điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: Báo Đời Sống Và Pháp Luật

Theo Báo Đời Sống Và Pháp Luật, kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, giữa ông N.H.C (anh chồng) và bị can Nguyễn Thị Hưng đã xảy ra mâu thuẫn anh chồng em dâu, liên quan đến việc gia đình tập kết mộ dòng họ về tại một địa điểm và ông C đứng ra lo toàn bộ tài chính…

Mâu thuẫn cứ “âm ỉ” kéo dài nhiều năm và bùng phát trở lại trong những ngày đầu tháng 7. Chiều ngày 11 và 12/7, Hưng đến nhà vợ chồng ông N.H.C, trú tại TP.Vĩnh Yên để đón cháu nội của Hưng, do con trai ông C đón hộ từ lớp học mẫu giáo. Tại đây, Hưng gặp ông C và bị người này nói xúc phạm và thấy bà N.T.B (vợ ông C) cũng đồng tình, không ngăn cản.

Trở về nhà, đối tượng Hưng nảy sinh ý định giết vợ chồng ông C và bà B để trả thù. Chiều ngày 13/7, Hưng mang theo 1 xô nhựa đựng xăng đến nhà ông C. Tại đây, bị can đi vào sân, đến phòng khách thì gặp bà B. đang bế cháu N.P.A (SN 10/1/2022), hai người ngồi nói chuyện (trước đấy đối tượng để xô đựng bình xăng ngoài hiên, phía trước phòng khách).

Do thấy bà B đang bế cháu nên Hưng định ra về vì không muốn đốt xăng làm cháy cháu N.P.A. Nhưng lát sau, ông C từ phòng ngủ bên cạnh đi đến trước cửa phòng khách và nói kích động: “Bây giờ lại đi tìm vợ cho thằng em đây” rồi bỏ vào phòng ngủ. Bực tức vì anh chồng xúc phạm nên Hưng muốn cùng chết với chị dâu để ông C và chồng Hưng lấy vợ khác.

Kinh hoàng trước lời khai của người phụ nữ phóng hỏa khiến chị dâu và cháu bé 6 tháng tuổi tử vong - Ảnh 2

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến hai người tử vong

Ảnh: Zingnews

 

Bị can ra ngoài hiên lấy bình xăng vào phòng khách và nói với bà B: “Hôm nay chị em mình cùng chết”, đồng thời đổ xăng xuống nền nhà trước mặt chị dâu, dùng bật lửa trên bàn phòng khách châm lửa đốt, rồi chạy ra khỏi phòng. Lúc này, bà B bế cháu A. chạy ra sân hô hoán: “Nó đốt can xăng chết cháu tôi rồi”. Lập tức, Hưng đẩy bà B vào phòng khách và nói: “Chị vào đây cùng chết với em”. Sau đấy hai bên giằng co, Hưng bỏ đi để lại xe đạp điện và chiếc xô nhựa.

Theo Zing, vụ cháy khiến bà B. và cháu bé 6 tháng tuổi bỏng nặng, phải vào viện cấp cứu. Sau khi phóng hỏa, bà Hưng uống nước rửa bát để tự tử nhưng được tổ công tác Công an TP.Vĩnh Yên phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Tối hôm đó, cháu bé 6 tháng tuổi tử vong do bỏng da, phổi, phế quản xung huyết. Một tuần sau, bà B. cũng không qua khỏi.

Sau khi được cứu sống, quá trình cán bộ điều tra lấy lời khai, bị can Hưng đã khai nhận về hành vi phạm tội, tuy nhiên không hợp tác với bác sĩ để điều trị, không uống thuốc, không cho tiêm thuốc và truyền dịch và không muốn người nhà đến chăm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

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