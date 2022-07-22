Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc với giá 210 triệu đồng

Đời sống 22/07/2022 10:39

Người đàn ông ở Nghệ An bị Công an khởi tố về tội “Mua bán người”, trong vụ mua bán này, đối tượng thu về 210 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo Đời Sống Và Pháp Luật, ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Moong Văn Thạch (SN 1977, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người”.

Theo Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, trước đó Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Ốc Thị H (Sinh năm 1992; trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) tố cáo bị đối tượng Moong Văn Thạch lừa bán sang Trung Quốc.

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc với giá 210 triệu đồng - Ảnh 1

Đối tượng Moong Văn Thạch (SN 1977, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn)

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình điều tra, ngày 14/7/2022, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Moong Văn Thạch về hành vi mua bán người.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Thạch khai nhận, năm 2010 đã dụ dỗ chị H để bán sang nước ngoài với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng tiền Việt Nam). Sau đó, chị H. trở về nước và làm đơn tố cáo kẻ đã lừa bán mình vào năm đó.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Moong Văn Thạch theo quy định pháp luật.

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