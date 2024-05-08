Rúng động người chồng tự nhận sát hại vợ vì không đủ tiền trả viện phí

Thế giới 08/05/2024 21:59

Khi nghe tin tức này, những nhân viên y tế đã rất sốc. Người gây án cũng là người 'đầu gối tay ấp' với nạn nhân sau đó đã bị bắt lại.

Bussiness Insider đưa tin, vụ án chồng sát hại vợ xảy ra tại Trung tâm Y tế Centerpoint ở Independence, Missouri, Mỹ, tối 3/5.

Khi đó, nhân viên y tế tại bệnh viện đã lập tức đến phòng bệnh của nạn nhân khi nhận được tín hiệu cảnh báo vào khoảng 20h30 tối 3/5. Họ phát hiện, bệnh nhân không phản ứng và mạch không đập. Các bác sĩ nỗ lực cứu sống cô nhưng không thành công.

Nhân viên y tế đã nghe thấy Ronnie Wiggs, chồng của bệnh nhân, nói rằng: "Tôi đã làm điều đó. Tôi đã bóp cổ cô ấy. Tôi đã giết cô ấy".

Wiggs sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Theo một bản báo cáo, Wiggs thừa nhận đã sát hại vợ bằng cách bóp cổ và bịt mũi, miệng của nạn nhân trước khi rời bệnh viện trở về nhà cùng một người họ hàng.

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Tin tức khiến nhiều người rúng động. (Ảnh minh họa)

Wiggs khai thêm rằng anh ta đã cố giết nạn nhân hai lần khác khi cô đang nằm viện, đồng thời cho biết bản thân bị trầm cảm và sát hại vợ vì không đủ khả năng chi trả các hóa đơn y tế cho cô.

Công tố viên quận Jackson Jean Peters Baker ngày 4/5 cho biết, Wiggs đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ hai và đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 250.000 USD.

Vào năm 2020, theo tin tức trên Weibo, cảnh sát Hàng Châu, Chiết Giang cũng biết một nghi phạm họ Xu, 55 tuổi, đã nhận tội giết chết vợ. Xu bị bắt trước đó sau khi phần thi thể của vợ nghi phạm bị phát hiện trong bể phốt chung cư.

Nạn nhân 51 có họ Lai được chính Xu báo mất tích hôm 6/7. Xu sau đó đã lên báo trả lời phỏng vấn, nói rằng lần cuối nghi phạm thấy vợ là hôm 5/7 khi bà Lai ngủ trên giường nhưng 5 giờ sau đó vợ đã mất tích.

Rúng động người chồng tự nhận sát hại vợ vì không đủ tiền trả viện phí - Ảnh 2
 

 

Rúng động người chồng tự nhận sát hại vợ vì không đủ tiền trả viện phí - Ảnh 3

Nghi phạm đã nhận tội giết vợ, phân xác và phi tang đi nhiều nơi, trong đó có bể phốt (Ảnh: Weibo)

Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra và phát hiện nạn nhân không rời khỏi tòa nhà kể từ buổi tối ngày 4/7. Chính vì vậy, họ đã tập trung để điều tra tòa nhà chung cư mà 2 vợ chồng sinh sống. Cuộc điều tra đạt được đột phá khi cảnh sát phát hiện thi thể một người trong bể phốt tòa nhà hôm 22/7. Ngày hôm sau, cảnh sát xác nhận đây là mô của nạn nhân và Xu đã bị bắt. Ông ta sau đó thừa nhận tội đã giết vợ vào đêm 4/7. Trước đó, 2 người đã nổ ra tranh cãi.

Thi thể của nạn nhân đã bị phân ra nhiều phần và phi tang tới nhiều nơi. Cảnh sát phát hiện ra phần thi thể của Lai sau khi 38 xe được điều đến hút chất thải khỏi bể phốt.

Xu làm nghề lái xe ở Hàng Châu. Nghi phạm cưới nạn nhân vào năm 2008. Họ đều đã kết hôn từ trước đó và mỗi người đều có con riêng trước khi bước vào cuộc hôn nhân này. Họ cũng có một con chung 11 tuổi.

Cảnh sát nói rằng Xu ban đầu gọi điện thoại cho bạn nạn nhân và gia đình để hỏi tung tích vợ và sau 36 giờ khi Lai chết, ông ta cùng con gái riêng của vợ đi báo cảnh sát.

 

 

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