Sáng 5/2, thông tin từ Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị đã mời hai người để làm rõ vụ một phụ nữ trong tình trạng khỏa thân rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 4/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh chiếc xe ôtô đang lưu thông trên một tuyến đường ở TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ cánh cửa phía sau mở ra.

Từ trong xe, một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng xuống đường. Ngay lúc đó, một người trong xe nhanh chóng kéo người phụ nữ trở lại vào trong xe. Sự việc trên được nhóm người đi xe phía sau quay clip lại và tiếp tục đi theo chiếc xe về tới một khu chung cư.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sự an toàn của người phụ nữ khi bị rơi khỏi xe, bản thân không tự trở lại xe mà phải có người khác kéo vào.

Cảnh người phụ nữ không mặc áo quần rơi khỏi xe ô tô - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, danh tính người phụ nữ được xác định là bà N.T.N. (45 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Vinh).

Vị trí xảy ra sự việc là đường Hồng Bàng, thành phố Vinh - gần chung cư bà N. sinh sống.

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà N. khai nhận do say quá nên tự lột đồ chứ không ai bắt ép. Còn người kéo bà N. khi ngã ra khỏi xe là tài xế đi cùng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hai dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông theo nghị định 168 như đoạn clip ghi lại là: "Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn" và "Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau hoặc khi có sương mù, khói bụi, trời mưa".

Va chạm với tàu hỏa, nam tài xế giao hàng tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân bị văng ra xa 30m rồi tử vong tại chỗ Vào ngày 4/2, tại đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua Ngõ 46 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra va chạm giữa tàu hỏa chở khách với một xe máy khiến một nam tài xế xe máy tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-bat-ngo-cua-nguoi-phu-nu-khoa-than-roi-khoi-xe-o-to-o-nghe-an-719813.html