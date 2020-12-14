Hàng nghìn lượt khách hàng trải nghiệm mua sắm tại siêu thị lớn nhất thành phố Cảng ngày mở cửa

Với tổng diện tích hơn 18.800 m2, đây là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) đầu tiên của AEON Việt Nam tại thành phố Hải Phòng và thứ sáu trên toàn quốc.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo mang đến môi trường mua sắm an toàn, an tâm cho tất cả khách hàng, các biện pháp phòng chống dịch đã được TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng Lê Chân chú trọng thực hiện trong ngày đầu đón khách và sẽ tiếp tục duy trì sau khi đi vào hoạt động.

Trong ngày đầu tiên đón khách, ông Sakagami Masaomi, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON – Hải Phòng Lê Chân chia sẻ: “Tại TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng Lê Chân, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ đa dạng, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản như trái cây, cùng sản phẩm từ 2 nhãn hàng riêng của AEON bao gồm HÓME CÓORDY, innerCasual (lần đầu tiên có mặt tại khu vực Đông Nam Á)”.

TT BHTH _ ST AEON - Hải Phòng Lê Chân mở cửa đón hàng nghìn khách hàng trong buổi sáng

Khu vực thực phẩm tươi sống thu hút sự quan tâm của nhiều bà nội trợ và các gia đình. Trong đó, quầy hải sản bày bán đa dạng các mặt hàng thủy hải sản tươi sống được thu mua trực tiếp từ cảng như: Cá hồi, tôm & cá basa hữu cơ, hải sản tươi sống cao cấp, các sản phẩm sushi, sashimi cũng như các đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng và Vịnh Hạ Long như chả mực. Bên cạnh đó là các mặt hàng rau củ quả hữu cơ, sản phẩm đạt chứng nhận GLOBAL GAP, VIETGAP… thực phẩm nhập khẩu phong phú.

Quầy thuỷ hải sản tại siêu thị AEON - Hải Phòng Lê Chân thu hút sự quan tâm của khách hàng trong ngày mở cửa

Khu ẩm thực tự chọn Delica tại AEON – Hải Phòng Lê Chân có quy mô lớn nhất trong hệ thống TT BHTH & ST của AEON Việt Nam trên toàn quốc, với đa dạng món ăn từ món Việt, món Nhật, … Với thiết kế “bếp mở” tại một số quầy, khách hàng còn có thể quan sát trực tiếp quá trình chế biến. AEON Việt Nam cũng phát triển thực đơn giao hàng tận nơi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Hải Phòng.

Gian hàng đầu tiên của innerCasual (iC) tại khu vực Đông Nam Á sẽ có mặt tại tầng 02 của TT BHTH & ST AEON Hải Phòng Lê Chân. Đây là nhãn hàng riêng của AEON cung cấp các dòng sản phẩm nội y chất lượng Nhật Bản, được sản xuất từ chất vải đặc biệt, thân thiện với làn da và tạo sự thoải mái cho người mặc trong các hoạt động hàng ngày và cả hoạt động thể thao.

Có quy mô diện tích lớn nhất trong hệ thống AEON toàn khu vực Đông Nam Á, thương hiệu HÓME COÓRDY – Nhãn hàng riêng của AEON tọa lạc tại tầng 02, sẽ mang đến hơn 1.000 sản phẩm trang trí nội thất, đồ dùng nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm. Thiết kế theo phong cách Nhật Bản, đơn giản và hiện đại, các sản phẩm này dễ dàng phối hợp với mọi phong cách trang trí nội thất.

Khách hàng gia đình chắc chắn không thể bỏ qua khu vực Kids Republic (tầng 02), thế giới sản phẩm mẹ và bé, không chỉ có các sản phẩm chuẩn bị cho tất cả giai đoạn phát triển của trẻ mà còn có các mặt hàng chăm sóc phụ nữ mang thai và sau khi sinh.

Bên cạnh khu vực TT BHTH & ST, trong lần mở cửa này, AEON Việt Nam đưa vào hoạt động 02 cửa hàng chuyên doanh tại tầng 01, gồm Glam Beautique – cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp và AEON Bicycle – cửa hàng xe đạp.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết thêm, thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng tại TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng Lê Chân, AEON Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện sứ mệnh nâng tầm phong cách sống và mang đến giá trị mới cho khách hàng, đồng thời đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng địa phương.