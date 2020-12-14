Ăn loại thịt không nên ăn, hai vợ chồng phải ngồi tù 3 tháng, bồi thường gần 90 triệu đồng

Thế giới 14/12/2020 17:22

Chỉ vì thèm ăn thịt lạ mà người chồng đã xúi giục vợ săn bắt động vật hoang dã. Khi sự việc bị phanh phui, hai vợ chồng không những bị phạt tiền mà còn phải ngồi tù 3 tháng.

Săn bắt động vật hoang dã là một vấn nạn toàn cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

Theo Sohu, một vụ việc mới xảy ra tại Tú Thiên, thành phố trực thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một người đàn ông họ Đinh chỉ vì ham "của lạ" đã cùng vợ săn hơn 50 loài động vật hoang dã như chồn hương, gà đen... 

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Bắt đầu với thú vui săn thú nhỏ, ông Đinh nổi lòng tham săn thêm nhiều loài động vật quý hiếm khác - Ảnh minh họa: Internet

Trước tòa, ông Đinh khai sau khi biết được phương pháp săn động vật hoang dã "tổ truyền", ông đã nảy ra ý định săn vài con thú nhỏ cho vui. Vào một đêm tháng 5/2019, mang theo đèn mỏ và một con chó săn, ông thu hoạch được 5 con chồn và 10 con chim ban cưu. 

Lần đầu đi săn đã có được thu hoạch bất ngờ, Đinh đã nổi lòng tham. Mong muốn bắt được càng nhiều thú quý hiếm hơn, ông Đinh xúi giục vợ cùng tham gia đi săn. Từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái, cặp vợ chồng này bắt được 30 con chồn hương, 18 con chim ban cưu và 5 con gà đen. Toàn bộ đều được cất giữ trong tủ đông tại nhà để tiêu thụ.

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Săn bắt động vật hoang dã trái phép sẽ làm mất đa dạng sinh học - Ảnh minh họa: Internet

Hành động làm mất đa dạng sinh học của cặp vợ chồng vẫn tiếp diễn đến tận đầu năm nay. Sau khi nhận được báo cáo của người dân, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi cư trú, thu giữ một số xác động vật đã chết tại nhà vợ chồng ông Đinh. Kết quả giám định cho thấy, số động vật đã chết gồm có bồ câu núi, gà nước, chồn nhung đen và chồn hương. Tất cả đều là động vật hoang dã trên cạn có giá trị sinh thái cao. 

Cuối cùng, tòa án thành phố Tô Châu tuyên phạt vợ chồng ông Đinh 3 tháng tù giam. Đồng thời, hai bị cáo phải bồi thường 24.900 NDT (khoảng 88 triệu VND).

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Từ khóa:   Trung Quốc hành vi phạm pháp săn bắt động vật

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