Một bác sĩ ở Singapore quay trộm hơn 3000 video dưới váy phụ nữ. Khi bị bắt bởi hành vi biến thái này, đối tượng khai đã sử dụng một đôi giày đặc biệt.

Trong vòng 4 năm, một bác sĩ ở Singapore đã quay trộm hơn 3000 video dưới váy phụ nữ. Vụ việc gây chấn động dư luận nước này trong một thời gian dài.

Hành vi biến thái không thể ngờ của một bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tờ Today Online (Singapore) đưa tin, nghi phạm là Chu Ben Wee, 28 tuổi, từng học tại trường Đại học Raffles Junior, tốt nghiệp y khoa vào năm 2016.

Các hành vi phạm tội của Chu diễn ra từ năm 2009-2019. Bắt đầu quay phim từ những năm học đại học, gã đã quay 666 video chỉ trong vỏn vẹn hai năm từ 2009-2010.

Được biết, Chu đã giấu camera trong thứ mà anh ta gọi là "đôi giày đặc biệt". Công tố viên cho biết, đây là trường hợp quay lén nhiều nhất tại Singapore.

Chỉ bằng một đôi giày, kẻ biến thái đã quay trộm hơn 3000 video - Ảnh minh họa: Internet

Công cụ quay lén này là một đôi giày thể thao màu đen, bên trên mũi giày được khoét một cái lỗ. Sau đó, Chu sẽ giấu camera GoPro vào trong giày, căn chỉnh ống kính sao cho khớp với lỗ được khoét. Tinh vi hơn, anh ta còn tải các ứng dụng điều khiển từ xa, kết nối điện thoại với máy quay. Thiết lập này sẽ giúp gã điều khiển máy quay chỉ qua một nút bấm trên điện thoại.

Bất cứ khi nào muốn quay lén phụ nữ, Chu chỉ cần mang đôi giày này, đi theo đối tượng mà anh ta cho là hấp dẫn. Các mục tiêu gã bác sĩ biến thái này nhắm đến đều là những người phụ nữ mặc váy ngắn, độ tuổi từ 20 đến 30.

Mặc dù Chu Ben Wee được chẩn đoán mắc chứng rối loạn Paraphilic và rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, nhưng không có liên hệ nào giữa bệnh tật với hành vi phạm tội của nghi phạm. Công tố viên đã đề nghị ít nhất 37 tháng tù giam cho Chu.

Được biết, bác sĩ Chu sẽ thụ án vào ngày 9/1 năm sau.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quay-trom-3260-video-duoi-vay-phu-nu-ga-bac-si-bien-thai-khai-da-su-dung-cong-cu-khong-the-ngo-nay-390072.html