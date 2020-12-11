Tên cướp hiên ngang tay không xông vào ngân hàng, vừa cởi khẩu trang vừa đe dọa: 'Không đưa tiền thì ăn Corona'

Thế giới 11/12/2020 11:33

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, chỉ cần nghe thấy Corona là mọi người đều sợ hãi. Có lẽ vì thế mà tên cướp ngân hàng này đã sử dụng kết quả dương tính của mình thay cho súng đạn, hiên ngang đi cướp tiền.

Trang 11Alive (Mỹ) đưa tin, các nhà chức trách Georgia đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc cướp ngân hàng vào tháng trước. Người này đã sử dụng chẩn đoán dương tính với Covid-19 của mình để ép các nhân viên ngân hàng phải giao nộp tiền.

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Ngân hàng Chase, chi nhánh ở thị trấn Riverdale, tiểu bang Georgia - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào ngày 28/11, Cảnh sát thị trấn Riverdale nhận được báo cáo về một vụ cướp ở ngân hàng Chase. Theo kết quả điều tra, kẻ cướp là một người đàn ông 51 tuổi, tên Victor Hardley Crawley. 

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Nghi phạm không lấy ra vũ khí, nhưng khai rằng ông ta đã xét nghiệm dương tính với virus Corona. Nếu ngân hàng không thực hiện theo yêu cầu, ông ta sẽ bắt đầu lây nhiễm cho tất cả mọi người".

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Victor Hardley Crawley, người đàn ông dùng kết quả dương tính với Covid-19 để cướp ngân hàng - Ảnh: 11Alive

Khi nhìn thấy nhân viên gọi điện báo cảnh sát, tên cướp đã không lấy tiền mặt, vội vàng bỏ trốn khỏi ngân hàng. Không lâu sau đó, ông ta đã bị bắt tại nhà riêng. Tại đồn cảnh sát, Crawley khai cướp ngân hàng để lấy 2.000 đô la, với mục đích chi trả hóa đơn. Hiện Crowley phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Clayton. 

Năm 2020, cả thế giới phải chịu tổn thất nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ước tính trong ba quý đầu năm 2020, thu nhập từ lao động đã giảm 10,7%, tương đương 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2019. Hàng triệu người mất việc, các loại thuế phí sinh hoạt trở thành gánh nặng khó giải quyết. 

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Từ khóa:   covid-19 Mỹ kẻ cướp ngân hàng

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