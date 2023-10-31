Hai chị em ở Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm về: Đã tìm thấy một thi thể

Đời sống 31/10/2023 06:10

Liên quan đến vụ hai chị em dâu ở Hà Tĩnh không may bị nước lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích người còn lại.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 30/10, ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn đã khiến một người tử vong, một người bị lũ cuốn mất tích.

Hai chị em ở Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm về: Đã tìm thấy một thi thể - Ảnh 1
Người dân phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, hai chị em dâu là Tống Thị T. (33 tuổi) và Nguyễn Thị H. (31 tuổi, cùng trú thôn 12, xã Hà Linh) đi làm thuê tại trang trại gà tại địa phương. Trên đường về, cả hai không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Đến khoảng 15h cùng ngày, người thân không thấy hai chị em trở về nhà nên thông báo cho lực lượng chức năng tại địa phương nhờ phối hợp tìm kiếm.

Hai chị em ở Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm về: Đã tìm thấy một thi thể - Ảnh 2
Nước trên các sông tại tỉnh Hà Tĩnh hiện đang dâng cao - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, người dân đã phát hiện thi thể chị Tống Thị T. trôi dạt gần Nhà văn hóa thôn 12, nạn nhân còn lại vẫn mất tích.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, hai nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, chị T. có 3 con nhỏ, chị H. có 2 con nhỏ.

Thời điểm xảy ra sự việc, huyện Hương Khê cũng như nhiều địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra ngập lụt, sạt lở.

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