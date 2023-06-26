Trong lúc vét giếng mưu sinh, ông Hùng bị ngạt khí và ngất dưới đáy giếng.
- Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập Trung tâm Y tế trộm máy phát điện vì cần tiền nghiện 'mai thúy'
- Tìm thấy thi thể nam học sinh đuối nước khi tham gia giải bơi truyền thống
Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào sáng ngày 26/6/2023 trên địa bàn đã xảy ra vụ rớt giếng khiến nạn nhân ngạt khí, bất tỉnh dưới đáy giếng nhưng rất may đã được cứu chữa kịp thời.
Theo đó, sáng 26/6/2023, ông Nguyễn Quang Hùng (50 tuổi), trú tại xóm Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân (Thanh Chương) cùng vợ và một lao động địa phương tổ chức vét giếng tại nhà ông Nguyễn Đình Quang ở thôn Giang Tiên, xã Thanh Giang.
Sau khi hút cạn nước giếng, ông Hùng đã xuống giếng để làm việc. Tuy nhiên, khi ông xuống giếng chưa được bao lâu thì những người phía trên phát hiện ông có dấu hiệu ngất dưới đáy giếng. Lúc đó mọi người đã thả nhành cây, dùng quạt điện thổi xuống giếng, nhưng không có kết quả.
Dẫn theo thông tin từ VietnamNet, lực lượng Công an xã Thanh Giang đã có mặt kịp thời cùng người dân dùng mọi biện pháp để cứu ông Hùng. Đến khoảng 8h15, nạn nhân được cứu lên khỏi giếng. Hiện tại sức khoẻ ông Hùng đã bình thường.
Hiện sức khỏe của ông Hùng đã tạm ổn. Được biết, ông Hùng làm nghề đào giếng, vét giếng đã nhiều năm. Ông Nguyễn Đình Quang – chủ giếng khơi cho biết, giếng nhà ông đào đã lâu năm, cách nay 1 tháng, ông có gọi tổ thợ xã bên đến đào thêm khoảng 3 m, tổng chiều sâu của giếng khoảng 13m. Đêm 25/6/2023, trời mưa to, giếng bị lở, nên sáng nay ông đã gọi nhóm đào giếng ở xã Thanh Xuân đến vét lại cho sạch.
Ông Quang cho hay lần vét trước, một người làm dưới giếng cũng xuất hiện triệu chứng choáng nhẹ. Sáng nay, anh Nguyễn Quang Hùng bị nặng hơn, ngất luôn dưới đáy giếng. Rất may khi lực lượng cứu hộ đến thì ông hùng đã có thở được, có dấu hiệu sống.
Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có ý thức đề phòng tai nạn ngạt khí, đuối nước khi hành nghề nạo vét giếng, hầm ga… và tìm hiểu cách cứu nạn, cứu hộ khi có trường hợp tai nạn xảy ra.