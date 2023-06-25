Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập Trung tâm Y tế trộm máy phát điện vì cần tiền nghiện 'mai thúy'

Đời sống 25/06/2023 16:15

Vào 25/6/2023, hai đối tượng trộm máy phát điện của Trạm Y tế đã bị bắt giữ và ra lệnh khởi tố với tội danh trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ trang Người đưa tin, cơ quan chức năng huyện Mang Thít đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm gia với 2 đối tượng  Nguyễn Hoàng Vũ (20 tuổi) và Mai Văn Tấn Đạt (19 tuổi, cùng ngụ huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an huyện Mang Thít tiếp nhận tin báo của cán bộ TTYT huyện Mang Thít cũ (tọa lạc khóm 4, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một máy phát điện có giá trị gần 45 triệu đồng.

Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập Trung tâm Y tế trộm máy phát điện vì cần tiền nghiện 'mai thúy' - Ảnh 1
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Trang Người đưa tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Hoàng Vũ và Mai Văn Tấn Đạt là nghi phạm nên mời về cơ quan làm việc.

Dẫn theo thông tin từ báo Lao động, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Vũ và Đạt khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 5.5, Vũ điều khiển xe đi đến nhà của Đạt để chơi, sau đó bàn bạc, thống nhất đi đến Trung tâm y tế huyện Mang Thít củ tại khóm 4, thị trấn Cái Nhum để trộm cắp tài sản.

Đến nơi, cả hai đã mở cổng rào Trung tâm y tế, dùng dụng cụ mang theo sẵn tháo ốc vít lấy trộm một máy phát điện nặng 124,5 kg được để tại khu vực cầu thang.

Sau khi lấy trộm, hai đối tượng nhanh chóng chở máy phát điện vừa trộm được đem bán tại một tiệm thu mua phế liệu thuộc thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít với giá 1,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập Trung tâm Y tế trộm máy phát điện vì cần tiền nghiện 'mai thúy' - Ảnh 2
Hiện vật bị đánh cắp - Ảnh: Báo Lao động.

Được biết, Vũ và Đạt đều bị nghiện ma túy. Bản thân Vũ và Đạt đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít ra quyết định khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, trong thời gian này thì lại tiếp tục phạm tội.

Riêng Vũ đã từng bị Công an huyện Mang Thít ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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