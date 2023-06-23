Xôn xao biển Sầm Sơn 'chia đôi' thành hai màu nước

Sau cơn mưa lớn, mặt biển Sầm Sơn chia thành 2 màu nước khiến mọi người thích thú.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 23/6/2023 một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh mặt biển Sầm Sơn có hai màu nước không hòa lẫn vào nhau.

Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ có hiện tượng nêu trên là do mưa lớn ở miền tây Thanh Hóa chảy theo sông Mã, đổ ra cửa biển Lạch Hới (Sầm Sơn) nên có hiện tượng hai màu nước không hòa vào nhau. Một vài ý kiến khác cho rằng nước ngọt và nước mặt chưa hòa vào nhau nên có hiện tượng nêu trên.

Hình ảnh mặt biển Sầm Sơn chia đôi màu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bước đầu qua tìm hiểu, những hình ảnh nêu trên do anh Nguyễn Khánh Lân, ngụ ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn chụp khoảng 11 giờ trưa nay 22/6/2023.

Dẫn theo thông tin từ trang Người đưa tin, hiện tượng mặt biển Sầm Sơn chia đôi kéo dài đến khoảng 14h cùng ngày (22/6/2023) thì biến mất trên biển Sầm Sơn. Thời điểm xảy ra hiện tượng nêu trên, anh Lân - người đăng ảnh lên mạng xã hội đã ra biển để thử thiết bị quay phim, chụp ảnh không người lái (Flycam).

Trong lúc bay, người dân thấy nước biển có màu kỳ lạ, một nửa màu xanh và một nửa màu vàng đục nên đã ghi lại khoảnh khắc này, rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo những người sống quanh khu vực này thì đây là hiện tượng bình thường mỗi khi có mưa lớn. Cái này là do nước sông Mã sau trận mưa lớn đêm qua đã đổ ra qua cửa Lạch Trường ở phía Bắc. Và khi nước chạy mạnh, đột ngột ra biển sẽ thường gây ra tình trạng này. Thường từ thời điểm này tới khoảng tháng 8 là nhiều.

Đây là hiện tượng thường thấy tại biển Sầm Sơn - Ảnh: Người đưa tin

Vì Sầm Sơn có cửa sông Mã ở đầu phía Bắc, nên mỗi khi mưa lớn là nước sông đổ ra, kết hợp với ngày sóng biển nhẹ, gió phù hợp sẽ xuất hiện tình trạng trên. Ngoài ra, vì tính chất địa lý đặc thù nên nếu du khách thường xuyên tới Sầm Sơn, để ý còn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng nước biển trong bờ và ngoài khơi phân chia thành 2 màu rõ rệt do dòng nước tại vùng biển này tạo thành.

Ô tô 4 chỗ mất lái bất ngờ đâm sầm vào nhà dân Tránh người đi ngược chiều, xe ô tô đánh lái lên lề đường và vô tình đâm sầm vào nhà dân gần đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-bien-sam-son-chia-doi-thanh-hai-mau-nuoc-595301.html