Xôn xao biển Sầm Sơn 'chia đôi' thành hai màu nước

Đời sống 23/06/2023 18:19

Sau cơn mưa lớn, mặt biển Sầm Sơn chia thành 2 màu nước khiến mọi người thích thú.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 23/6/2023 một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh mặt biển Sầm Sơn có hai màu nước không hòa lẫn vào nhau.

Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ có hiện tượng nêu trên là do mưa lớn ở miền tây Thanh Hóa chảy theo sông Mã, đổ ra cửa biển Lạch Hới (Sầm Sơn) nên có hiện tượng hai màu nước không hòa vào nhau.  Một vài ý kiến khác cho rằng nước ngọt và nước mặt chưa hòa vào nhau nên có hiện tượng nêu trên.

Xôn xao biển Sầm Sơn 'chia đôi' thành hai màu nước - Ảnh 1
Hình ảnh mặt biển Sầm Sơn chia đôi màu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bước đầu qua tìm hiểu, những hình ảnh nêu trên do anh Nguyễn Khánh Lân, ngụ ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn chụp khoảng 11 giờ trưa nay 22/6/2023.

Dẫn theo thông tin từ trang Người đưa tin, hiện tượng mặt biển Sầm Sơn chia đôi kéo dài đến khoảng 14h cùng ngày (22/6/2023) thì biến mất trên biển Sầm Sơn. Thời điểm xảy ra hiện tượng nêu trên, anh Lân - người đăng ảnh lên mạng xã hội đã ra biển để thử thiết bị quay phim, chụp ảnh không người lái (Flycam).

Trong lúc bay, người dân thấy nước biển có màu kỳ lạ, một nửa màu xanh và một nửa màu vàng đục nên đã ghi lại khoảnh khắc này, rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo những người sống quanh khu vực này thì đây là hiện tượng bình thường mỗi khi có mưa lớn. Cái này là do nước sông Mã sau trận mưa lớn đêm qua đã đổ ra qua cửa Lạch Trường ở phía Bắc. Và khi nước chạy mạnh, đột ngột ra biển sẽ thường gây ra tình trạng này. Thường từ thời điểm này tới khoảng tháng 8 là nhiều.

Xôn xao biển Sầm Sơn 'chia đôi' thành hai màu nước - Ảnh 2
Đây là hiện tượng thường thấy tại biển Sầm Sơn - Ảnh: Người đưa tin

Vì Sầm Sơn có cửa sông Mã ở đầu phía Bắc, nên mỗi khi mưa lớn là nước sông đổ ra, kết hợp với ngày sóng biển nhẹ, gió phù hợp sẽ xuất hiện tình trạng trên. Ngoài ra, vì tính chất địa lý đặc thù nên nếu du khách thường xuyên tới Sầm Sơn, để ý còn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng nước biển trong bờ và ngoài khơi phân chia thành 2 màu rõ rệt do dòng nước tại vùng biển này tạo thành.

Ô tô 4 chỗ mất lái bất ngờ đâm sầm vào nhà dân

Ô tô 4 chỗ mất lái bất ngờ đâm sầm vào nhà dân

Tránh người đi ngược chiều, xe ô tô đánh lái lên lề đường và vô tình đâm sầm vào nhà dân gần đó.

Xem thêm
Từ khóa:   biển sầm sơn mặt biển sầm sơn 2 màu sầm sơn

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 19 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 19 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 49 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ