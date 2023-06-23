Vào 23/6/2023 công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng trong vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Công luận, vào ngày 23/6/2023 cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã mau chóng rà soát, điều tra và bắt giữ đối tượng trong vụ việc thanh niên tông tử vong người phụ nữ rồi bỏ trốn.

Cụ thể vụ việc diễn ra vào 20/6/2023, Công an huyện Bá Thước nhận được tin báo, tại km 95+80 Quốc lộ 217 thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa người điều khiển xe máy với người đi xe đạp cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến bà Hà Thị Hơn, sinh năm 1962 ở thị trấn Cành Nàng (người đi xe đạp) tử vong tại chỗ. Lợi dụng đêm tối, đối tượng gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bá Thước đã tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng gây tai nạn bỏ trốn, đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân huyện khám nghiệm hiện trường.

Xe và chân dung đối tượng - Ảnh: Báo Công luận

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đến 21h cùng ngày, Công an huyện Bá Thước đã xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trương Công Tuyền, sinh năm 2001 ở xã Ái Thượng là người đã gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Tại cơ quan công an, Trương Công Tuyền khai nhận, rạng sáng 20/6, trong khi đang điều khiển xe máy với tốc độ cao, khi đến khu vực thị trấn Cành Nàng thì đâm vào người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều. Thấy người này đã tử vong, Trương Công Tuyền đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

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