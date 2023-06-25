Vào đầu giờ chiều 25/6/2023, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể em học sinh mất tích trong giải bơi truyền thống.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 25/6/2023 cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy xác em T.Đ.K (SN 2005, học sinh trường THPT Trần Nhân Tông, Quảng Ninh) sau khi mất tích trên Sông Cầm gần nửa ngày.

Dẫn theo thông tin từ VietnamNet, vào sáng ngày 25/6/2023 trên sông Cầm đã diễn ra giải bơi truyền thống TX Đông Triều lần thứ 29 và Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 45 năm 2023.

Hội bơi diễn ra trong khi thời tiết không thuận lợi - Ảnh: VTC News

Đến khoảng 9h15, em T.Đ.K (SN 2005, trú khu Yên Hợp, phường Yên Thọ, TX Đông Triều) không may bị nước cuốn trôi và mất tích. Em K. đang học lớp 12A2, Trường THPT Trần Nhân Tông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân trong thời tiết mưa và nước sông Cầm chảy mạnh. Đến hơn 13h cùng ngày, thi thể em K. đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hội bơi có sự tham gia của hơn 100 vận động viên 3 địa phương gồm TP Hạ Long, TX Đông Triều và TX Quảng Yên.

Xôn xao biển Sầm Sơn 'chia đôi' thành hai màu nước Sau cơn mưa lớn, mặt biển Sầm Sơn chia thành 2 màu nước khiến mọi người thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-thi-the-nam-hoc-sinh-uoi-nuoc-khi-tham-gia-giai-boi-truyen-thong-595754.html