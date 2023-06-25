Danh tính cầu thủ đội bóng đá trẻ Quảng Nam tử vong trong vụ lật xe thương tâm tại Kon Tum

Đời sống 25/06/2023 20:17

Chiều muộn 25/6/2023, cơ quan chức năng đã điều tra được danh tính cầu thủ tử vong trong vụ lật xe trên QL24 qua Kon Tum.

Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều 25/6/2023 ngay sau khi tiếp nhận vụ việc cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phối hợp với ngành chức năng huyện Kon Plông điều tra nguyên nhân vụ xe lật trên QL24 cũng như xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đến cuối giờ chiều đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên.

Danh tính cầu thủ đội bóng đá trẻ Quảng Nam tử vong trong vụ lật xe thương tâm tại Kon Tum - Ảnh 1
Hiện trường vụ TNGT tại Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, Kon Tum - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, nạn nhân tử vong là Võ Minh Hiếu (SN 2002, trú xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi); 3 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu gồm: ông Phan Văn Hai (SN 1959) và anh Nguyễn Phi Hùng (SN 2002, cùng trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Lương Quang Huy (SN 1999, trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Dẫn theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 25-6 tại Quốc lộ 24, đoạn qua thôn Vi Ô Lắc (xã Pờ Ê).

Theo lãnh đạo xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum , thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 92B- 00272 do tài xế Huỳnh Nhất Tùng (53 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển di chuyển từ Kon Tum về Quảng Ngãi, trên xe có 35 người. Khi đến địa chỉ trên đã tránh xe đi ngược chiều nên mất lái và lật vào ta luy đường.

Danh tính cầu thủ đội bóng đá trẻ Quảng Nam tử vong trong vụ lật xe thương tâm tại Kon Tum - Ảnh 2
Công an có mặt điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Vụ việc khiến 1 người chết, 3 người bị thương nhẹ. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Quảng Ngãi. Đội bóng trẻ Quảng Nam này trở về sau khi giành chiến thắng 5-0 trước CLB Gama Vĩnh Phúc ở lượt đi giải hạng Nhì Quốc gia được tổ chức tại sân vận động tỉnh Kon Tum.

Nguyên nhân ban đầu xác định do ô tô khách BKS 92B - 002.72 mất phanh. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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