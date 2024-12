Giá vé máy bay Tết 2025 tăng đột biến, nhiều chặng 'cháy' chỗ, có nhà tốn 40 triệu đồng cho 1 chuyến về quê đón Tết

Ngày 10/12, vé khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Ất Tỵ 2025 (từ 24/1/2025 đến 3/2/2025) đã tăng từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/vé so với ngày thường, tăng khoảng 3 triệu đồng so với cùng thời điểm năm trước và tăng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng so với thời điểm đặt vào cuối tháng 11.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, vé khứ hồi chặng bay TP.HCM - Hà Nội (bao gồm thuế phí) của Vietjet Air là 7,626 triệu đồng, tăng hơn so với thời điểm đặt vé cuối tháng 11 là 400.000 đồng và tăng hơn giá vé hiện tại là 3,4 triệu đồng; của Vietnam Airlines là hơn 7,803 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng hơn so với hiện tại hơn 2,9 triệu đồng; của Vietravel Airlines là 7,2 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng so với bay ở thời điểm hiện tại là 2,8 triệu đồng; Bamboo Airways là 7,8 triệu đồng/vé, tăng 300.000 đồng so với cuối tháng 11 và tăng hơn 3,1 triệu đồng so với thời điểm hiện tại.