Người dân 'không dám' về quê ăn Tết vì giá vé máy bay cao ngất ngưởng, nhiều chặng lên đến 10 triệu đồng

Đầu năm nay, cặp vợ chồng đã chủ động lên kế hoạch về quê đón Tết 2024, gom góp ít kinh phí để chuẩn bị cho chuyển đi. Nhưng khi khảo sát giá vé máy bay thì anh chị lại giật mình, đắn đo hủy kế hoạch.

Theo thông tin từ VTC News, chị Nguyễn Thị Huyền quê Hà Tĩnh và chồng Nguyễn Văn Đức quê Nghệ An đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Dĩ An (Bình Dương) chia sẻ: Từ năm 2019 đến nay, gia đình anh chị không thể về quê mỗi dịp Tết Nguyên đán vì nhiều lý do khác nhau.

Dạo qua các trang web bán vé máy bay trực tuyến có thể thấy, giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2024 trên nhiều chặng bay đang dao động từ 4,5 - 10 triệu đồng/vé khứ hồi tùy hãng, thời điểm bay và ngày bay (đã gồm thuế, phí).

“Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Nghệ An từ hơn 5 – 10 triệu đồng/người/vé khứ hồi. Nếu gia đình 3 người đi thì ít nhất cũng mất 17 triệu đồng, công với chi phí di chuyển từ Bình Dương lên sân bay Tân Sơn Nhất, rồi từ sân bay Vinh về Quỳnh Lưu lên đến cả triệu đồng. Đó là chưa kể rất nhiều khoản chi khác", chị Huyền tính toán.

Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng đi ngày 9/2/2024 (tức chiều 30 Tết) và chặng về ngày 16/2/2024 (mùng 7 Tết) chuyến TP.HCM - Hà Nội của hãng VietJet Air có giá 5.538.000 đồng/vé, Vietnam Airlines: 5.987.000 đồng/vé, Bamboo Airways: 7.203.000 đồng/vé và Vietravel Airlines: 6.130.640 đồng/vé.

Giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Vinh (Nghệ An) của VietJet Air là 5.632.800 đồng/vé; Bamboo Airways có giá 7.154.000 đồng/vé và Vietnam Airlines: 9.928.000 đồng/vé.

Còn chặng TP.HCM – Hải Phòng, vé bay của VietJet Air giá 6.043.200 đồng; Vietravel Airlines: 3.832.000 đồng; Bamboo Airways:6.267.000 đồng và Vietnam Airlines: 4.010.000 đồng.

Chặng bay Hà Nội - Nha Trang ngày 11/2 (mùng 2 Tết), ngày về 17/2 (mùng 8 Tết) của VietJet Air có giá 5.877.000 đồng; Bamboo Airways: 6.688.000 đồng và Vietnam Airlines: 7.130.000 đồng.

Cũng đi ngày 11/2 và về 17/2, chặng bay Hà Nội - Đà Lạt của VietJet Air có giá 4.613.400 đồng; Bamboo Airways: 7.154.000 đồng. Cá biệt giá vé của hãng hàng không Vietnam Airlines, cao nhất lên tới 9.956.000đồng.

Còn chặng bay Hà Nội - Phú Quốc trong ngày này, giá vé của VietJet Air là 5.693.400 đồng; Vietnam Airlines: 8.318.000 đồng; Vietravel Airlines: 11.070.440 đồng.

Trong khi đó, chặng Hà Nội - Đà Nẵng của VietJet Air là 3.310.800 đồng; Vietravel Airlines: 3.223.280 đồng; Bamboo Airways: 5.102.000 đồng và Vietnam Airlines: 4.975.000 đồng.

Giá vé máy bay cao ngất không chỉ khiến người dân phải đắn đo khi đặt vé về quê ăn Tết mà cũng khiến nhiều khách du lịch băn khoăn trước khi xuống tiền để đi xa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ảnh minh họa: Kinh tế Đô Thị

Dẫn tin từ TTXVN, trước tình trạng khan hiếm và giá cao, để có vé máy bay về quê đón Tết, một số người dân chọn phương án bay vòng qua các nước lân cận như Lào, Campuchia hoặc bay đến các tỉnh, thành phố khác đi du lịch vài ngày, sau đó mới đặt vé về quê.

Chị Ngô Thu Hương (quê Hà Nội) sau khi tham khảo giá vé bay chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội với hơn 4 triệu đồng/lượt đã quyết định mua vé máy bay đi Đà Lạt với giá 860.000 đồng/vé, sau đó chị mua vé bay từ Đà Lạt về Hà Nội với giá 1,7 triệu đồng/vé. Tính ra, chị Hương đã giảm được hơn 1,4 triệu đồng/vé khi chấp nhận bay hai chặng để về Hà Nội. "Tôi vừa canh vé máy bay giá rẻ lên Đà Lạt, nghỉ ngơi 3 ngày rồi mới bay ra Hà Nội. Vừa đi chơi, vừa mua được vé giá tốt dù hơi tốn thời gian chút nhưng giải quyết được việc khó mua vé", chị Thu Hương cho biết thêm.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hậu (ngụ ở TP Thủ Đức) cho biết, vì khó mua vé từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng nên gia đình anh quyết định bay ra Phú Quốc chơi Tết 3 ngày, sau đó bay về Đà Nẵng từ sân bay Phú Quốc. "Giá vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc vào ngày 15/1 (27 tháng Chạp) chưa tới 800.000 đồng/vé (bao gồm thuế phí). Nghỉ ngơi, vui chơi ở Phú Quốc 3 ngày, ngày 18/1/2024 cả gia đình lại bay chặng Phú Quốc - Đà Nẵng chỉ có hơn 2 triệu đồng/vé. Như vậy, nếu tính tổng chi phí vé máy bay chỉ 2,9 triệu đồng/người, giảm 2 triệu đồng/người khi đặt vé bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Mặc dù đi vòng đến Phú Quốc nhưng cả gia đình lại được dịp du lịch Tết sớm và còn giải quyết được vé Tết cho cả nhà", anh Hậu chia sẻ.

Thống kê của các hãng hàng không cho biết, các chặng bay phổ biến và nhu cầu cao nhất dịp Tết Nguyên đán 2024 là TP Hồ Chí Minh - Hà Nội trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3/2 đến 15/2/2024 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) với giá vé khoảng 3,4 triệu đồng/vé đã gồm thuế, phí. Theo đó, Vietnam Airlines mở bán chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội cao điểm Tết 2024 với giá từ 3,25 triệu đồng/vé. Ngoài thời gian cao điểm, giá vé của hãng này khoảng từ 2,6 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, chặng bay đông khách nhất này được Vietjet khai thác với giá vé 3,4 triệu đồng/vé. Đây cũng là mức giá phổ biến của Bamboo Airways và Vietravel Arilines trong dịp Tết 2024. Còn với chặng TP Hồ Chí Minh - Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, các hãng mở bán giá vé máy bay thấp nhất khoảng 3,3 - 3,4 triệu đồng/vé. Mức giá này được đánh giá là tương đương những năm trước chứ không rẻ hơn, dù hãng mở bán sớm trước đến 5 tháng. Do đó, nhiều người chưa vội đặt vé mà có tâm lý chờ đợi.

Theo đại diện một số hãng hàng không, để mua được vé máy bay giá tốt và mua được vé, hành khách nên mua lệch đầu và một số hãng thì khuyến khích mua vé lẻ theo từng hành khách và đặt chung một chuyến bay... Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đang có chương trình ưu đãi từ sớm cho hành khách mua vé lệch đầu trên các đường bay đến TP Hồ Chí Minh dịp trước Tết và các đường bay từ TP Hồ Chí Minh sau Tết nhằm giúp khách hàng chủ động lựa chọn và sắp xếp kế hoạch nghỉ Tết.