Gia Lai: Bắt được cá sấu 50kg “đi lạc” trong khu dân cư

Người dân phường Quy Nhơn Nam bất ngờ phát hiện và bắt được một con cá sấu nặng khoảng hơn 50kg tại khu vực dân cư.

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 22/10, người dân phường Quy Nhơn Nam phát hiện một con cá sấu nặng hơn 50kg bò gần khu dân cư, nên đã báo chính quyền địa phương đến bắt giữ.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam, con cá sấu được phát hiện ở khu vực chân núi phía Nam của phường, có biểu hiện mệt mỏi, không chống cự khi bị vây bắt.

Cá thể cá sấu trên thuộc nhóm IB - loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng cùng người dân đã cột miệng, cột chân và cân xác định trọng lượng hơn 50kg.

Theo thông tin báo Lao Động, sau khi tiếp nhận, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn thực hiện các thủ tục tiếp nhận và chăm sóc ban đầu. Cá thể cá sấu sau đó được bàn giao về nơi bảo tồn theo đúng quy định.

Theo xác định ban đầu, cá thể cá sấu trên thuộc nhóm IB - loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc người dân tự nguyện giao nộp thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học.

Con cá sấu sau đó được chuyển về khu vườn thú FLC Safari Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai để chăm sóc ban đầu.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, đây là lần đầu tiên cá sấu xuất hiện trong khu dân cư tại địa phương. Cơ quan chức năng nhận định có khả năng cá thể này do người dân nuôi nhốt, sau đó thoát ra ngoài.

