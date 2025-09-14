Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Trước đó, sáng 12/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với tiêu đề “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”, kèm video và bản viết tay phản ánh việc một bé trai bị bạo hành tại phường Kiến Hưng.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại chung cư Văn Phú - Victoria.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria. Các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng tiến hành xác minh.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc, chị Đ.T.B. (cô ruột cháu bé) cho biết bố bé trai là anh Đ.V.H. (41 tuổi, trú tại tòa nhà V2, chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội). Năm 2010, anh H. kết hôn với chị N.T.H.N., có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H. (nay 13 tuổi). Tuy nhiên, đến năm 2014, chị N. không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi mẹ mất, hai bố con anh H. sống cùng nhau cho đến năm 2022, anh H. tái hôn với chị N.T.T. (40 tuổi). Sau đó, 2 người tiếp tục sinh hai bé sinh đôi (một trai, một gái).

Theo chị B., anh H. đã xem lại camera từ nhiều ngày trước thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự việc như trong thông tin trên mạng. "Thực sự khi biết sự việc và xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cố kìm chế lại để mọi việc êm xuôi, không ồn ào vì anh H. và chị T. cũng có 2 con chung. Gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học sang nhà người thân ít ngày ổn định lại do sang chấn tâm lý, hoảng loạn"- chị B. nói.

Chị B. cũng cho biết thêm sau khi trấn tĩnh tinh thần ít ngày, người thân động viên để bé trai tiếp tục đi học. Sau sự việc trên, anh H. cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận.

Cũng theo lời chị B., sau sự việc được chia sẻ, trong sáng nay Công an phường Kiến Hưng cũng đã liên hệ với anh H. để xác minh làm rõ.