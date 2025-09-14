Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Đời sống 14/09/2025 05:15

Ngày 13/9, Công an phường Kiến Hưng, Hà Nội đang xác minh bài viết kèm video, nhật ký được cho là của bé trai tố bị mẹ kế thường xuyên bạo hành, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại chung cư Văn Phú - Victoria.

Trước đó, sáng 12/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với tiêu đề “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”, kèm video và bản viết tay phản ánh việc một bé trai bị bạo hành tại phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng tiến hành xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria. Các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu' - Ảnh 1
Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc, chị Đ.T.B. (cô ruột cháu bé) cho biết bố bé trai là anh Đ.V.H. (41 tuổi, trú tại tòa nhà V2, chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội). Năm 2010, anh H. kết hôn với chị N.T.H.N., có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H. (nay 13 tuổi). Tuy nhiên, đến năm 2014, chị N. không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi mẹ mất, hai bố con anh H. sống cùng nhau cho đến năm 2022, anh H. tái hôn với chị N.T.T. (40 tuổi). Sau đó, 2 người tiếp tục sinh hai bé sinh đôi (một trai, một gái).

Theo chị B., anh H. đã xem lại camera từ nhiều ngày trước thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự việc như trong thông tin trên mạng. "Thực sự khi biết sự việc và xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cố kìm chế lại để mọi việc êm xuôi, không ồn ào vì anh H. và chị T. cũng có 2 con chung. Gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học sang nhà người thân ít ngày ổn định lại do sang chấn tâm lý, hoảng loạn"- chị B. nói.

Chị B. cũng cho biết thêm sau khi trấn tĩnh tinh thần ít ngày, người thân động viên để bé trai tiếp tục đi học. Sau sự việc trên, anh H. cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận.

Cũng theo lời chị B., sau sự việc được chia sẻ, trong sáng nay Công an phường Kiến Hưng cũng đã liên hệ với anh H. để xác minh làm rõ.

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Bài đăng mới đây chia sẻ 3 đoạn video và 5 trang nhật ký của bé trai ở Hà Nội, kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế. Trong "bức tâm thư kêu cứu", bé trai kể bị mẹ kế đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa...

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ kế con chồng bạo hành trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết

Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/9/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/9/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/9/2025), 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Cuối ngày hôm nay (14/9/2025), 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 14/9/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/9/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt cùng nhiều gói ma túy, xin được dùng 'cho đỡ vã'

Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt cùng nhiều gói ma túy, xin được dùng 'cho đỡ vã'

Hộ chiếu Việt Nam giảm 4 bậc, đứng thứ 88 toàn cầu

Hộ chiếu Việt Nam giảm 4 bậc, đứng thứ 88 toàn cầu

Học sinh lớp 5 ở Quảng Trị bị thương nghi do pháo tự chế nổ

Học sinh lớp 5 ở Quảng Trị bị thương nghi do pháo tự chế nổ