Diễn biến MỚI NHẤT: Kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn tới tấp

Đời sống 18/05/2023 10:41

Ngày 17/5, Công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã ra quyết định mới đối với Nguyễn Đức Quý (SN 1983) cầm súng dí vào đầu đe dọa các thành viên của một gia đình để điều tra, xử lý về hành vi “Đe dọa giết người”.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn) để điều tra, xử lý về hành vi “Đe dọa giết người”. 

Diễn biến MỚI NHẤT: Kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn tới tấp - Ảnh 1
Đối tượng Quý tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Lao động

Lực lượng chức năng xác minh ban đầu, khoảng 16h ngày 12/5, chị Nguyễn Thị P. H. (trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn) đã liên lạc và nhắn tin cho Nguyễn Đức Quý để yêu cầu trả tiền mua vật liệu xây dựng. 

Trong quá trình nhắn tin qua lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 17h15 cùng ngày, Nguyễn Đức Quý điều khiển xe ô tô BKS 73A - 186.70 đến nhà ở của chị H. mang theo 1 khẩu súng ngắn màu đen. 

Sau đó, đối tượng đi vào phòng khách thì gặp anh Phan C. V. (chồng chị H.). Thấy Quý đến tìm vợ, anh V. đi ra gặp Quý và nói vợ không có ở nhà.

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, chiều ngày 12/5, camera an ninh tại nhà riêng của anh Phan Cô Vích (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đã ghi lại cảnh khi anh đang ngồi ở phòng khách sử dụng điện thoại thì Quý phóng ô tô vào rồi dùng súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn.

Diễn biến MỚI NHẤT: Kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn tới tấp - Ảnh 2
Diễn biến MỚI NHẤT: Kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn tới tấp - Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Đức Quý dùng súng dí vào đầu mọi người và bắn loạn xạ - Ảnh: VietNamNet

Nghe tiếng súng nên bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) và ông Phạm Xuân Vinh (SN 1950) là bố mẹ anh Vích từ tầng hai đi xuống kiểm tra. Lúc này, Quý đang dí súng vào đầu anh Vích. Khi bà Lý vào can ngăn, Quý tiếp tục dí súng vào bà Lý thì ông Vinh vào van xin. Sau khoảng thời gian ngắn cãi vã thì Quý rời đi.

Gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với Quý. Tuy nhiên, vợ anh Vích là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền có bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà, và giữa 2 bên có khúc mắc nợ nần. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hiền không có ở nhà.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an Thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý đã sử dụng để thực hiện hành vi đe dọa giết người. 

Các tội danh của kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn

Các tội danh của kẻ xăm trổ cầm súng xông vào nhà dân bắn

Chiều ngày 12/5, đối tượng xăm trổ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, Quảng Bình) cầm súng dí vào đầu đe dọa các thành viên của một gia đình cùng địa phương.

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