Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can về tội danh “Giết người” liên quan đến vụ nổ súng làm hai người thương vong ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, vào tối 9/5

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến vụ nổ súng làm hai người thương vong ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, vào tối 9/5.

9 bị can gồm: Mai Quốc Hoàng (22 tuổi), Võ Duy Ngân (36 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm (24 tuổi), Nguyễn Thái Duy (24 tuổi), Võ Ngọc Thạch (38 tuổi), Võ Hoàng Nam (36 tuổi), Nguyễn Võ Ngọc Huy (26 tuổi), Huỳnh Minh Hiếu (23 tuổi) và Hồ Anh Triền (31 tuổi), cùng ngụ ở huyện Diên Khánh.

Công an bắt giữ những bị can liên quan đến vụ nổ súng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Trước đó, ngày 11/5, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh giết người theo Bộ Luật Hình sự đối với vụ án trên.

Dẫn tin từ Báo Công an nhân dân online, do có mẫu thuẫn từ trước nên 19h đêm 9/5, Ngân điều hành 8 đối tượng nêu trên mang theo mã tấu, dao, kiếm và một khẩu súng kiểu dáng Rulo lên hai xe ôtô du lịch ngược Tỉnh lộ 2 đến địa phận thôn Cẩm Sơn, xã Diện Thọ đánh nhau với hai “đối thủ” đi xe máy là Trần Quang Trí (SN 1994, trú ở thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước) và Huỳnh Văn Thịnh (SN 2000, trú ở thôn 4, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh). Một người trong nhóm của Ngân cầm súng ngắn kiểu dáng Rulo bắn về phía Trí và Thịnh khiến cả hai bị thương.

Nạn nhân bị thương khi mới đưa đến cơ sở y tế cấp cứu - Ảnh: Báo Công an nhân dân online

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng 22h đêm hôm đó nạn nhân Thịnh tử vong do vết thương ở ngực và bụng, còn Trí vẫn đang điều trị thương tích.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người".

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