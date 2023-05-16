Lộ diện lai lịch bất hảo của cô gái đâm 3 thanh niên tử vong ở đám cưới tại Hà Nội

Xã hội 16/05/2023 13:29

Người dân nơi Bích sinh sống không quá bất ngờ khi nghi phạm gây án vì từ nhỏ tính tình Bích rất ngang bướng và sống như dân 'anh chị'.

Theo thông tin từ Tri thức & Cuộc sống, Chiều 15/5, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Hồ Thị Bích (SN 1996, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội danh GIẾT NGƯỜI.

Cụ thể, Hồ Thị Bích được xác minh là đối tượng đã dùng dao tấn công 3 thanh niên trong tiệc cưới khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Cảnh sát điều tra và được biết, người dân huyện Phúc Thọ nói rằng thời nhỏ nghi phạm rất ngang bướng, nghịch ngợm và hiếu động hơn các bạn đồng trang lứa.

HLộ diện lai lịch bất hảo của cô gái đâm 3 thanh niên tử vong ở đám cưới tại Hà Nội - Ảnh 1
Nghi can Hồ Thị Bích - Ảnh: VietnamNet

Theo thông tin từ VietnamNet, bà V. sống gần nhà Bích cho biết Bích ít khi chào người lớn tuổi lại không hòa đồng với những người đồng trang lứa. Xóm làng ai cũng mong Bích hòa đồng hơn với mọi người và có góp ý nhưng chẳng thấy thay đổi.

Khi nghi phạm gây án, hàng xóm không quá bất ngờ vì đã rõ tính cách của Bích từ lâu, nhiều người còn nói thêm trên người nghi phạm có rất nhiều hình xăm trổ rồng phượng.

Có lần bố nghi phạm và 1 người phụ nữ hàng xóm xảy ra xích mích, Bích đã không ngần ngại đem dao qua tính xử lý nhưng may là thời điểm đó có hàng xóm can ngăn không thì dễ cũng đã có án mạng rồi.

Bố mẹ Bích bỏ nhau từ khi cô còn nhỏ, cô sóng với mẹ kế và không mấy hạnh phúc, Bích quyết định nghỉ học sớm và đi tù vào mấy năm trước do có liên quan tới ma túy.

Lộ diện lai lịch bất hảo của cô gái đâm 3 thanh niên tử vong ở đám cưới tại Hà Nội - Ảnh 2
 Người dân khu Bích sinh sống vẫn bàn tán mãi về nghi phạm - Ảnh VietnamNet

Đầu năm 2022, Bích được mãn hạn tù về địa phương, nhưng ít khi xuất hiện ở quê, nên chúng tôi cũng không biết làm công việc gì. Gần đây, bố của Bích lâm bệnh nặng, không biết Bích đã về thăm bố chưa...

Một lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cho biết, nghi phạm trong vụ án, tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng phải chịu án tù 3 năm do liên quan đến ma túy. Trước khi gây án, Bích mới ra tù được khoảng 1 năm.

Cụ thể vụ việc Bích đâm ba thanh niên, vào khoảng 12h ngày 9/5 nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Khi đó, N.N.L. (SN 2007, trú thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) thuộc bên nhà gái va chạm với nhóm thanh niên nhà trai.

Hai bên cãi nhau rồi sau đó giải tán. Tuy nhiên, khi nhà trai đón dâu trở về xã Phụng Thượng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L. bị 1 thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt.

Ngay lúc đó, Nguyễn Khai V. (SN 2004, ở xã Hiệp Lộc 2) vào can và dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L. thì bị Nguyễn Mạnh H. (SN 2003), Đỗ Văn N. (SN 2007), Khuất Văn Ph. (SN 2002), cùng ở xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào đánh.

Lộ diện lai lịch bất hảo của cô gái đâm 3 thanh niên tử vong ở đám cưới tại Hà Nội - Ảnh 3
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Thấy vậy, Hồ Thị Bích là em họ của Nguyễn Khai V., đã dùng dao gấp đâm H., N. và Ph. Những cú đâm liên tiếp khiến H. tử vong tại bệnh viện, N. bị thương vùng thắt lưng, Ph. bị chấn thương bụng kín, rách gan, hiện đang cấp cứu...

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