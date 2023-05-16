Bệnh nhân là nam, 71 tuổi, đang điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, ngày 16/5, Công an TP Bắc Giang đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một bệnh nhân nam rơi từ tầng 10 của tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tử vong.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, bệnh nhân Dương Minh D. (71 tuổi, trú tại xã Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang) được phát hiện tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng 10 của tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang xuống đất.

Hình ảnh hiện trường vụ việc - Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Được biết, ông D. bị ung thư phổi, điều trị nhiều đợt tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sáng sớm cùng ngày, bệnh nhân đi tập thể dục nhưng không thấy về nên người nhà đã đi tìm và thấy ông tử vong ở hành lang của tòa nhà.

Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ Thủ đô, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sơ bộ ban đầu xác định khoảng 4h sáng cùng ngày ông D tự đi ra ban công phía sau tầng 10 toà nhà 15 tầng sau đó nhảy xuống ban công tầng 1 dẫn đến tử vong.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ.

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