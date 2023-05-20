Danh tính của nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn để đòi tiền

Đời sống 20/05/2023 19:30

Nhóm đối tượng này đã thuê người vẽ bậy lên tường, tạt sơn vào nhà nhằm “khủng bố” tinh thần và uy hiếp nạn nhân để đòi nợ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 20/5/2023, Công an quận 12 (TP.HCM) đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần, làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi. 

Qua điều tra ban đầu, danh tính của 3 đối tượng này được xác minh gồm: Nguyễn Văn Quân (SN 1991, ngụ tỉnh Bắc Giang), Phan Ngọc Sơn (SN 2001, ngụ quận 12) và Hoàng Xuân Du (SN 2005, ngụ tỉnh Bắc Kạn).

Danh tính của nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn để đòi tiền - Ảnh 1
Nhóm đối tượng khủng bố tinh thần, làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi - Ảnh: báo Giao Thông

Dẫn nguồn thông tin từ báo Vietnamnet, nạn nhân trong vụ uy hiếp, đòi nợ, khủng bố này chính là chị N.T.L.P.

Cụ thể, chị P. có vay mượn Quân một số tiền là 13 triệu đồng. Sau khi trả được tổng số tiền lãi và gốc là 11.250.000 đồng, chị này không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, đối tượng này đã cho vay nặng lãi, số tiền còn thiếu tăng lên lên đến 12.640.000 đồng. 

Danh tính của nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn để đòi tiền - Ảnh 2
Q. thuê người mua sơn tạt vào nhà chị P. -  Ảnh: báo Vietnamnet

Quân đã nhiều lần đến nhà đòi tiền chị P. nhưng không thành nên đã viết bậy lên tường nhà chị này để uy hiếp tinh thần, buộc gia đình chị này phải trả nợ. Tiếp đến, đối tượng này đã thuê Sơn và Du 1 triệu đồng, đi mua sơn tạt vào nhà chị P.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 12 đã vào cuộc truy xét và bắt giữ 3 đối tượng trên. Cả 3 đối tượng đã khai nhận hình vi phạm tội.

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