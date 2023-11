Lộ danh tính cô gái ở Hải Phòng 'cố thủ' 2 tiếng trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/5, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) thông tin, đơn vị đang giao các bộ phận nghiệp vụ, Công an phường Minh Khai phối hợp điều tra, xử lý vụ cô gái trẻ lái ô tô vượt đèn đỏ, bị công an yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ nhưng không chấp hành.

Theo Công an quận Hồng Bàng, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/5, tại ngã tư đường Hồ Xuân Hương và Minh Khai, thuộc địa phận phường Minh Khai.