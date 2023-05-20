Lộ danh tính cô gái ở Hải Phòng 'cố thủ' 2 tiếng trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ

Đời sống 20/05/2023 09:47

Sau khi điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ, cô gái trẻ ở Hải Phòng khóa cửa xe suốt 2 giờ, nằm nghe nhạc.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/5, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) thông tin, đơn vị đang giao các bộ phận nghiệp vụ, Công an phường Minh Khai phối hợp điều tra, xử lý vụ cô gái trẻ lái ô tô vượt đèn đỏ, bị công an yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ nhưng không chấp hành.

Theo Công an quận Hồng Bàng, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/5, tại ngã tư đường Hồ Xuân Hương và Minh Khai, thuộc địa phận phường Minh Khai.

Nữ tài xế trẻ tuổi điều khiển ô tô màu đỏ có BKS 15A-662XX vượt đèn đỏ. Thấy vậy, Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nữ tài xế không chấp hành.

Khi lực lượng công an ngăn chặn được thì người này đã dừng xe lại nhưng không xuống xe mà khóa cửa trong, bật nhạc lớn rồi hạ ghế nằm nghe nhạc, xem điện thoại.

Lộ danh tính cô gái ở Hải Phòng 'cố thủ' 2 tiếng trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ - Ảnh 1
Mặc cho công an gọi cửa, cô gái vẫn ở bên trong nghe nhạc - Ảnh VietNamNet

Cũng theo thông tin từ Báo Giao Thông, lực lượng công an liên tục gõ cửa xe, vận động cô gái ra ngoài phục vụ việc kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế này vẫn không chấp hành, tiếp tục nói nhiều từ tục tĩu và phớt lờ các yêu cầu từ cơ quan chức năng. Một số người phối hợp cùng lực lượng chức năng dùng dây kẽm để móc cửa xe, nhưng ở phía bên trong, cô gái chống đối, ngăn cản việc mở cửa và tiếp tục nằm nghe nhạc.

Trước tình huống trên, tổ công tác phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng để cử thêm cảnh sát hình sự, công an phường ra phối hợp. Sự việc kéo dài gây hiếu kỳ cho người dân, khiến đoạn đường ùn tắc cục bộ trong một khoảng thời gian dài.

Lộ danh tính cô gái ở Hải Phòng 'cố thủ' 2 tiếng trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ - Ảnh 2

Sau khi được đưa ra khỏi xe, cô gái tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng công an - Ảnh Báo Giao thông

Sau 2 giờ thuyết phục và yêu cầu, lực lượng công an mới cậy chốt cửa, mở khóa xe và đưa cô gái ra ngoài. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm Luật GTĐB và đưa phương tiện cùng nữ tài xế về phường Minh Khai để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, cô gái trẻ trên tên N.T.M, sinh năm 2001, trú tại Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, là con trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả và thường xuyên có biểu hiện không bình thường.

Lộ danh tính cô gái ở Hải Phòng 'cố thủ' 2 tiếng trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ - Ảnh 3

Rất nhiều người dân hiếu kì vây quanh cô gái - Ảnh Báo Giao thông

"Dù có những biểu hiện bất thường, không tỉnh táo, liên tục chửi bậy và thách thức CSGT, nhưng khi test nhanh, nữ tài xế này không có nồng độ cồn trong hơi thở hay ma túy trong nước tiểu", một cán bộ Đội CSGT, Công an quận Hồng Bàng cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý nữ tài xế này về các hành vi: Vượt đèn đỏ, không chấp hành liệu lệnh dừng xe của CSGT, gây mất an ninh trật tự, không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ khác.

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