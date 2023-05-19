Nghẹt thở giải cứu tài xế xe đông lạnh bị kẹt trong cabin sau vụ tai nạn

Đời sống 19/05/2023 15:56

Vào ngày 19/5, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Khánh Hòa đã thành công cứu thoát tài xế xe đông lạnh bị kẹt cứng trong cabin.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 19/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 4h sáng 19/5, đơn vị nhận được tin báo cứu nạn cứu hộ khẩn cấp một trường hợp tai nạn trên đèo Rù Rì, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

Trước đó, khoảng 3h10 ngày 19/5, xe đông lạnh biển số 50H - 09661 di chuyển theo hướng Bắc – Nam ôm cua để lên đèo Rù Rì thì va chạm vào đuôi xe đầu kéo 77C-08268 đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm mạnh đầu xe đông lạnh bị biến dạng, kẹt cứng vào đuôi xe đầu kéo khiến lái xe đông lạnh là ông Lê Đình Cường (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa) kẹt trong cabin trong tình trạng bị thương nhiều vùng trên cơ thể. 

Nghẹt thở giải cứu tài xế xe đông lạnh bị kẹt trong cabin sau vụ tai nạn - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu tài xế xe đông lạnh kẹt cứng trong cabin sau tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động 

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân là tài xế bị trọng thương và đang mắc kẹt trong cabin. Sau 30 phút, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra khỏi cabin và chuyển đơn vị chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào, khoảng 23h15 ngày 15/5 trên QL1, tại Km 1702 + 300 qua địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cũng xảy ra trường hợp va chạm tương tự., xe tải BS 50H - 038.33 bất ngờ va vào đuôi xe đầu kéo BS 29H - 779.78 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh làm phần đầu xe tải bẹp dúm, khung sắt cabin lõm vào bên trong khiến tài xế bị kẹt trong tư thế ngồi trên ghế lái.

Nghẹt thở giải cứu tài xế xe đông lạnh bị kẹt trong cabin sau vụ tai nạn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trong đêm 15/5 - Ảnh: Thanh Niên 

Thời điểm xe bị tai nạn, trong ca bin, ngoài tài xế còn có 2 người khác nhưng may mắn 2 người này không bị mắc kẹt và chỉ bị xây xát nhẹ. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân và công an đã dùng xà beng để phá cửa xe và dùng dây xích sắt để xe tải khác kéo bung cửa đang bị dập nát, giải cứu tài xế.

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