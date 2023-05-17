Lúc này, người dân đi tập thể dục phát hiện sự việc và can ngăn. Sau đó, 2 người này lên bờ và đi về nơi làm việc.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 17/5, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đã có báo cáo về clip 2 người tắm ở Hồ Gươm gây xôn xao mạng xã hội.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, 2 người xuất hiện trong clip là nam giới. Khoảng 5h ngày 16/5, B.V.Đ. (SN 2001, trú tại Mê Linh, Hà Nội) và B.Đ.M.N. (SN 2006, trú ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc), cùng là nhân viên quán ăn trên địa bàn phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, hết giờ làm nên đi ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm gần vòi phun nước chơi.

Tại đây, N. và Đ. dùng áo trùm đầu cùng xuống hồ Hoàn Kiếm ngâm mình. Lúc này, người dân đi tập thể dục phát hiện sự việc và can ngăn. Sau đó, 2 nam thanh niên lên bờ và đi về nơi làm việc.

"Kết quả xác minh xác định thông tin trên một số trang mạng phản ánh 2 người tắm dưới hồ là nữ giới là không chính xác. Hiện các cơ quan chức năng của quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật" - báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm nêu.

Hình ảnh 2 người tắm ở Hồ Gươm gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: VTC news

Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận điều này và nhấn mạnh: "Sự việc xảy ra rất nhanh”.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 16/5, ở gần khu vực Nhà hàng Thuỷ Tạ, đường Lê Thái Tổ. “Vì thời gian xảy ra quá sớm, nên Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm cũng như cơ quan chức năng không phát hiện ra. Nhưng qua xác minh ban đầu và trích xuất camera, cơ quan công an đã xác định như trên” - vị đại diện Công an Hoàn Kiếm thông tin.

Trước đó, trên Facebook và Tiktok lan truyền clip với hình ảnh 2 thiếu nữ "tắm tiên" ở Hồ Hoàn Kiếm. Theo chủ nhân clip, sự việc xảy ra sáng sớm 16/5. Ngay khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích trước hành vi phản cảm của 2 cô gái và đề nghị cơ quan chức năng có hình thức xử lý.

Thông tin MỚI về vụ 2 thiếu nữ 'tắm tiên' ở Hồ Gươm: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ Vào ngày 17/5, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, có việc 2 thiếu nữ tắm ở hồ Hoàn Kiếm như đoạn clip đã chia sẻ trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-bat-ngo-cua-2-nguoi-tam-tien-o-ho-guom-gay-phan-no-583045.html