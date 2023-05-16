Hà Nội: Hai cô gái hồn nhiên 'tắm tiên' giữa hồ Hoàn Kiếm?

Đáng chú ý mặc dù xung quanh có rất đông người qua lại thế nhưng hai cô gái vẫn vô tư "vui đùa" trước sự ngạc nhiên của người dân.

Dẫn tin từ Báo Gia đình và Xã hội, chiều 16/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái hồn nhiên ngâm mình, "tắm rửa" ngay dưới Hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ngay lập tức nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người cảm thấy "choáng váng" vì hành động vô cùng phản cảm ngay giữa trung tâm Thủ đô này.

Clip hai cô gái "tắm tiên" phát trên mạng xã hội - Clip: Báo Gia đình và Xã hội

"Ngay giữa trung tâm Hà Nội mà còn làm trò này, đúng là không thể tin được","Ôi chắc do trời nóng quá cho nên các em ra tắm rửa tí thôi mà","Quá phản cảm, không hiểu nghĩ gì mà lại làm trò này","Không biết có sử dụng chất kích thích không, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc", là một số bình luận được người xem để lại.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho rằng sự việc hai cô gái tắm trên hồ Hoàn Kiếm là không có thật, có thể đây là sản phẩm cắt ghép.

Vị này phân tích, theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội thì khu vực hai cô gái tắm ở gần kem Thủy Tạ (đường Lê Thái Tổ), là khu vực đông người qua lại. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đi kiểm tra cho thấy chiều nay và mấy ngày trước đó không có ai tắm tại khu vực này. Nhân viên nhà vệ sinh và bảo vệ bờ hồ cũng không nhận được thông tin có người tắm trên hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh được cắt từ clip phát trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Trí

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nói rằng khu vực này nước sâu khoảng 2m, nhiều bùn nhưng hình ảnh trong clip hai cô gái tắm nước chỉ ngang ngực nên rất vô lý. Đây là hình ảnh cắt ghép, chắc chắn không thể tắm ở khu vực này được vì mực nước ở đây rất sâu.

Vị cán bộ nói thêm rằng khi thấy 2 cô gái tắm tiên, những người ngồi ở ghế đá cạnh đó lại không quay ra nhìn, mà lại nhìn qua vị trí khác là điểm vô lý từ clip.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, có thể đây là clip câu like trên mạng. Hai cô gái tắm ở bể bơi hoặc suối nào đó, sau đó người đăng tải dùng app để ghép vào địa điểm hồ Hoàn Kiếm.