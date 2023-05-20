Tiết lộ danh tính tài xế 'ô tô điên' và nồng độ cồn vào thời điểm đâm liên hoàn phương tiện ở Hải Dương

Đời sống 20/05/2023 12:04

Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. 

Liên quan đến vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn tại phường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vào chiều qua 19/5 khiến 4 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, cơ quan chức năng của địa phương này đã xác minh danh tính các nạn nhân và người điều khiển xe ô tô.

Cụ thể, lúc 16h40 chiều 19/5, xe ô tô BKS 34A-628.41 do Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương) điều khiển từ Ngã tư máy Sứ đi hướng Ngã Sáu theo hướng vào nội thành TP. Hải Dương.

Tiết lộ danh tính tài xế 'ô tô điên' và nồng độ cồn vào thời điểm đâm liên hoàn phương tiện ở Hải Dương - Ảnh 1
Xe ô tô BKS 34A-628.41 do Vũ Minh Đức điều khiển gây ra vụ tai nạn liên hoàn chiều qua ở TP. Hải Dương - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Khi xe ô tô BKS 34A-628.41 đi qua cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc phố Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão) bất ngờ lao vào cháu N.M.Q (SN 2013, trú tại TP. Hải Dương, là học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng) đang đi xe đạp.

Tiếp đó, ô tô này va chạm với xe máy BKS 34B2-562.60 do anh Đ.H.N, SN 1972 (trú tại TP. Hải Dương) điều khiển, xe máy BKS 34K1-039.37 do chị L.T.Ch (SN 1980, ở tại TP. Hải Dương) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do Đ.K.N (SN 2005, là học sinh, trú tại TP. Hải Dương) điều khiển.

 

Tiết lộ danh tính tài xế 'ô tô điên' và nồng độ cồn vào thời điểm đâm liên hoàn phương tiện ở Hải Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. Vụ tai nạn khiến cháu Q. và Đ.K.N bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng.

Công an TP. Hải Dương đã làm việc với Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP. Hải Dương).

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô BKS 34A-628.41 gây ra vụ tai nạn trên. Cơ quan chức năng test ma tuý đối với Đức cho kết quả âm tính, nồng độ cồn 1.019 mg/l khí thở.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão theo hướng về Ngã Sáu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã được camera hành trình của một xe ô tô khác ghi lại.

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