Cụ thể, lúc 16h40 chiều 19/5, xe ô tô BKS 34A-628.41 do Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương) điều khiển từ Ngã tư máy Sứ đi hướng Ngã Sáu theo hướng vào nội thành TP. Hải Dương.

Xe ô tô BKS 34A-628.41 do Vũ Minh Đức điều khiển gây ra vụ tai nạn liên hoàn chiều qua ở TP. Hải Dương - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Khi xe ô tô BKS 34A-628.41 đi qua cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc phố Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão) bất ngờ lao vào cháu N.M.Q (SN 2013, trú tại TP. Hải Dương, là học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng) đang đi xe đạp.

Tiếp đó, ô tô này va chạm với xe máy BKS 34B2-562.60 do anh Đ.H.N, SN 1972 (trú tại TP. Hải Dương) điều khiển, xe máy BKS 34K1-039.37 do chị L.T.Ch (SN 1980, ở tại TP. Hải Dương) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do Đ.K.N (SN 2005, là học sinh, trú tại TP. Hải Dương) điều khiển.