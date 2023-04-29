Sáng 29/4, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - Linh Đàm. Đây là thời gian cao điểm người dân dời Hà Nội để về quê và đi du lịch dịp lễ.
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Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, tại hiện trường cho thấy 5 phương tiện xảy ra va chạm tại khu vực gần bảo tàng Hà Nội. Trong đó 3 ôtô con nát đầu và 2 xe tải. Trong đó một có một chiếc xe tải nhỏ bị lật ngang.
Vụ tai nạn khiến đường vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân ùn tắc kéo dài nhiều km. CSGT ở đầu tuyến và các nút giao phía Cầu Giấy sau đó phải phân luồng xe cộ đi xuống đường dưới thấp.
Bước đầu chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội ghi nhận một số người bị thương, không có nạn nhân tử vong. Năm phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao. Lực lượng chức năng phải phân luồng xe cộ đi hạn chế ở một làn đường và đi rất chậm qua khu vực.
Theo nguồn tin từ Zing News, tới khoảng 7h40, toàn bộ phương tiện gặp nạn được giải phóng khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc chưa được cải thiện do lượng xe cộ tăng vọt và các điểm ra phía cửa ngõ phía nam cũng đang trong tình trạng ùn ứ.
Sáng 29/4, thời gian cao điểm người dân dời Hà Nội để về quê và đi du lịch dịp lễ. Thời điểm này, Hà Nội ghi nhận có mưa nhỏ, đường trơn và tầm nhìn hạn chế. CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần điều khiển xe đúng tốc độ, giữ đúng khoảng cách, tuân thủ Luật giao thông để tránh xảy ra tai nạn.