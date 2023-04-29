Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, tại hiện trường cho thấy 5 phương tiện xảy ra va chạm tại khu vực gần bảo tàng Hà Nội. Trong đó 3 ôtô con nát đầu và 2 xe tải. Trong đó một có một chiếc xe tải nhỏ bị lật ngang.

Nhiều chiếc xe đã bị hư hỏng sau cú va chạm trên đường vành đai 3 trên cao - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Vụ tai nạn khiến đường vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân ùn tắc kéo dài nhiều km. CSGT ở đầu tuyến và các nút giao phía Cầu Giấy sau đó phải phân luồng xe cộ đi xuống đường dưới thấp.