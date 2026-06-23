Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Tâm sự 23/06/2026 00:23

Hôm ấy do cả hai uống rượu say nên em không nhớ để uống thuốc. Kết quả là có thai, cả em và chồng đều hoang mang trước điều này. Sau khi nói chuyện, bố mẹ hai bên đã đồng ý để bọn em đến với nhau. 

Chào các chị. Em vừa hoàn thành thủ tục ly hôn và gửi một món quà về nhà chồng. Chuyện là thế này các chị ạ, vợ chồng em yêu nhau được 5 tháng thì đi đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, em chưa muốn lấy chồng, mỗi lần hai người gần gũi, em đều chủ động tránh thai.

Hôm ấy do cả hai uống rượu say nên em không nhớ để uống thuốc. Kết quả là có thai, cả em và chồng đều hoang mang trước điều này. Sau khi nói chuyện, bố mẹ hai bên đã đồng ý để bọn em đến với nhau. 

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới - Ảnh 1
Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy. Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy em đang ngủ trưa thì nghe giọng mẹ chồng nói chuyện với cô hàng xóm. Có lẽ không biết em ở nhà nên cô hàng xóm bắt đầu đưa chuyện: "Không biết bác nghĩ thế nào, chứ em thấy bụng con dâu nhà bác to lắm, chẳng giống 4 tháng gì cả. Cẩn thận không đứa khác ăn ốc cho con mình đổ vỏ".

Thế là mẹ chồng em vin vào đó nên bóng gió suốt ngày. Khi em sinh trước 3 tuần, bà càng được đà lấn tới. Vừa thấy em ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã trề môi chê cháu không giống bố. Em liếc sang nhìn chồng, thấy anh không phản ứng. Đợi ngày ra viện, em gọi mẹ đẻ đến đón rồi nói thẳng là không phải con của anh. Mẹ chồng em lúc này cũng hoang mang, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em không nghe máy, còn chồng liên tục xin lỗi nhưng em vẫn không bỏ qua, bởi anh quá nhu nhược. 

Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy. Do không có tài sản chung nên bọn em giải quyết rất nhanh. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Trước khi ra tòa, em cố tình lấy chút tóc của chồng rồi đem đi xét nghiệm. Hôm nay, sau khi có quyết định, em đưa thứ ấy cho anh rồi bảo anh mang về gửi mẹ. Đối với em, cái giá của sự nghi ngờ lớn vậy đấy, em sẽ không bao giờ cho mẹ chồng chạm mặt cháu nội. Đến lúc ấy, bà sẽ phải ngồi tự vấn về những gì mình đã làm. 

 

Tự hào cưới được người vợ hiền, chú rể chết lặng khi đoàn khách lạ xuất hiện trong đám cưới

Tự hào cưới được người vợ hiền, chú rể chết lặng khi đoàn khách lạ xuất hiện trong đám cưới

Tôi mới kết hôn được 3 ngày. Những ngày này, nhìn thấy bạn bè nhắn tin chúc mừng, lòng tôi lại càng rối bời. Chẳng biết nên tiếp tục hay chia tay để cả hai đỡ khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn

Tâm sự 18 phút trước
Đi ra vườn hái rau, người phụ nữ sốc khi thấy cảnh tượng con trăn khủng đang siết chết và ăn thịt một con dê

Đi ra vườn hái rau, người phụ nữ sốc khi thấy cảnh tượng con trăn khủng đang siết chết và ăn thịt một con dê

Video 33 phút trước
Chiêu trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn đến tái mặt

Chiêu trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn đến tái mặt

Ngoại tình 48 phút trước
Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'sững người' khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'sững người' khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Thấy vợ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng trước mắt

Thấy vợ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim, tài xế cố đạp phanh, cứu 12 hành khách trên xe trước khi qua đời

Bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim, tài xế cố đạp phanh, cứu 12 hành khách trên xe trước khi qua đời

Video 1 giờ 33 phút trước
Trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động sốc này của vợ

Trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động sốc này của vợ

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'sững người' khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'sững người' khi biết sự thật

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi