Ngày 28/4, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại ngã tư đường Nguyễn Huy Tự giao đường Bùi Dương Lịch khiến 4 xe ô tô con bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào lúc hơn 9h ngày 28/4, tại ngã tư đường Bùi Dương Lịch giao với phố Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ô tô hiệu Toyota Vios mang biển số Nghệ An di chuyển từ hướng đường Bùi Dương Lịch, đến ngã tư giao với đường Nguyễn Huy Tự, đã va chạm với xe Honda HRV biển số 38A-0276xx.

Cú tông mạnh khiến xe Honda HRV mất lái rồi tiếp tục va chạm với 2 ô tô khác (hiệu Mazda mang biển số 38A-159xx và hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 38A-384xx) đang đỗ bên đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi xuống đường. Rất may vụ tai nạn không có người bị thương.

Tai nạn liên hoàn dẫn đến đầu của các xe hiệu Vios, HRV và Mazda đều bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không có người bị thương - Ảnh: Báo Lao Động

Ngay sau vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh đã đến xử lý hiện trường, điều tra rõ nguyên nhân.

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