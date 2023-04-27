Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm thấy thi thể thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện sau khi cùng đồng đội bị nạn trên sông.
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Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/4, thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Công an xã Đông Thới cùng trung ủy Đỗ Hoàng Quyết chạy xuồng máy tuần tra trên sông Bảy Háp để chống nạn khai thác thủy sản bằng điện.
Đến 1h ngày 27/4, khi tới đoạn ngã ba sông Bảy Háp giao sông Vàm Giáo Hổ, xuồng gặp nước chảy xiết bị lật, hai cán bộ công an rơi xuống sông. Sau khi xảy ra vụ việc, trung uý Đỗ Hoàng Quyết được người dân cứu, còn thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện mất tích. Do khu vực xảy ra tai nạn gió lớn, nước dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện sức khỏe trung úy Đỗ Hoàng Quyết đã ổn định.
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan đồng thời động viên gia định nạn nhân, xác định nguyên nhân tai nạn.
Theo nguồn tin từ Tin Tức Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết, sau gần một ngày tích cực tìm kiếm, thi thể của Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện đã được tìm thấy vào khoảng 17h chiều nay, cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 150m.
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.