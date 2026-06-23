Chiêu trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn đến tái mặt

Ngoại tình 23/06/2026 01:45

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Phụ nữ có nhiều cách trả thù khi đàn ông ngoại tình. Và người vợ cao tay đã khiến tôi một phen thất kinh hồn vía. Cô ấy im lặng chẳng nói gì nhưng lại làm điều này khiến tôi chừa luôn tật lăng nhăng của mình.

Tôi quen Hạnh, một cô gái xinh đẹp làm ở quán cà phê tính đến nay đã được 2 tháng tròn. Cô ấy bảo đang là sinh viên, mới ra trường chưa xin được việc làm đúng ngành nghề. Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng. 

 

Năm 18 tuổi, Hạnh ở quê lên thành phố, làm gái bán dâm. Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Chiêu trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn đến tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói trắng ra là trước tôi đã có vô số người đàn ông "làm chồng" người phụ nữ này. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Chưa hết, vợ tôi còn đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm.

Trên tờ giấy hiện rõ mồn một tên của Hạnh và kết quả là cô ấy bị HIV. Tôi choáng váng mặt mày, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến tái xanh mặt mũi. Vợ tôi trông có vẻ hả hê.

Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn dán những tấm hình của Hạnh khắp nhà. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy buồn nôn, ăn không ngon ngủ không yên. Tuy đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Chiêu trả thù chồng ngoại tình này của vợ khiến tôi tởn tới già, không bao giờ dám tơ tưởng đến nhân tình hay gái đẹp nữa.

Đi công tác 3 ngày trở về, đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ mình

Đi công tác 3 ngày trở về, đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ mình

Tôi tức giận đùng đùng, ném chiếc quần vợ đưa ra sàn. Tôi trừng mắt hỏi vợ đây là đồ của ai? Vợ tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, còn nói chẳng phải đó là đồ của tôi sao? Thông thường, tôi thường tự mua đồ lót, cũng tự giặt để vợ đỡ vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 21 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 29 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 6 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Thử lòng vợ và nhân tình, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá

Thử lòng vợ và nhân tình, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá