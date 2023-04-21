Một học sinh lớp 10 tại Quảng Bình không may tử vong sau khi bơi ra sông cứu bạn bị đuối nước.

Theo nguồn tin Sức Khỏe Đời Sống, ngày 21/4, ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch (Quang Bình) cho biết, một nam sinh cấp 3 trên địa bàn vừa tử vong do duối nước. Trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/4, sau khi tan học, em P.N.P. trú tại thôn 5, xã Mỹ Trạch - học sinh lớp 10A2, Trường THPT Trần Phú cùng nhóm bạn ra sông Son chơi.

Trong lúc tắm sông, một bạn trong nhóm bị đuối nước, em P. lao ra cứu bạn nhưng không may bị dòng xoáy cuốn trôi. Nhóm bạn đi cùng nhanh chóng ứng cứu nhưng chỉ kịp cứu một người, em P. mất tích trong dòng nước. Một bạn trong nhóm bị đuối nước, em P. lao ra cứu bạn nhưng không may bị dòng xoáy cuốn trôi - Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng để tìm kiếm thi thể em P., sau đó bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Qua vụ việc này, chính quyền địa phương cảnh báo các phụ huynh nhắc nhở con em hạn chế tắm sông- Ảnh: Báo Thanh Niên Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em P. Được biết, em P. là con út trong gia đình 4 anh chị em, P. đang học lớp 10A2 Trường THPT Trần Phú ở H.Bố Trạch. Trước đó theo báo Hà Tĩnh vào 16h chiều ngày 19/4 trên địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong thương tâm. Các em: T.V.L.H (SN 2007), N.X.L.N (SN 2007) ở thôn 5, xã Cẩm Sơn và N.Đ.T (SN 2001) ở thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) cùng rủ nhau đi tắm sông ở kênh N01A đoạn giao giữa thôn Hoa Thám và thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc. Do dòng nước sâu, chảy xiết nên cả 3 em cùng bị cuốn trôi. Lúc này, ông Võ Kim Huệ (SN 1960) ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc đón cháu đi học về phát hiện sự việc nên đã kịp thời cứu được 2 em T.V.L.H. và N.Đ.T. Riêng em N.X.L.N không may bị cuốn trôi xa nên không thể cứu được. Qua những vụ việc này, chính quyền địa phương cảnh báo các phụ huynh nhắc nhở con em hạn chế tắm sông, suối ở những nơi không đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

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