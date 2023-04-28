Tránh Covid-19 dịp lễ: Một số trường Đại học lên phương án dạy trực tuyến

Đời sống 28/04/2023 09:33

Kỳ nghỉ lễ kéo dài cùng diễn biến của dịch Covid-19, một số trường đại học đã lên kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến sau khi sinh viên kết thúc kỳ nghỉ 30/4 và 1/5.

Theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, trường ĐH Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc triển khai giảng dạy, học, thi trực tuyến do tình hình dịch COVID-19 và tạo sự thuận lợi trong sự di chuyển cho sinh viên cũng như giảm áp lực giao thông cục bộ trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5.

Theo đó, trường triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến tất cả các lớp học phần, áp dụng cho các bậc học và các hệ đào tạo trong toàn trường từ ngày 4/5 đến hết ngày 13/5.

Thông báo nêu rõ, sau ngày 13/5, các lớp học phần trở lại học trực tiếp bình thường theo lịch giảng dạy.

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Thông báo về việc dạy học trực tuyến của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, trước đó, trường ĐH Gia Định cho học sinh học online 7 ngày sau kỳ nghỉ lễ để phòng tránh dịch Covid-19.

Đại diện Trường ĐH Luật TPHCM thông tin, đến thời điểm này trường chưa có quyết định cho sinh viên học online để phòng dịch Covid-19. 

Còn tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ông Phạm Thái Sơn, đại diện trường cho biết sau khi hết dịch Covid-19, từ năm 2022, trường đã triển khai dạy online tối đa 20% chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Tránh Covid-19 dịp lễ: Một số trường Đại học lên phương án dạy trực tuyến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Báo Sức Khỏe Đời Sống

Dạy trực tuyến chủ yếu áp dụng cho những môn cơ bản và cơ sở ngành, những môn thuận lợi cho việc học online. Trường cũng tổ chức song song lớp online và offline với một số môn học để sinh viên lựa chọn theo nhu cầu. 

Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5

Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5

Trước tình trạng liên tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây, một trường ĐH thông báo cho sinh viên nghỉ lễ 7 ngày và học trực tuyến một tuần sau lễ.

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Từ khóa:   Tin 24h Covid-19 dạy học online học online sau lễ

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