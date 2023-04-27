Cảm động người phụ nữ trả lại 400 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Tài khoản bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ người lạ, một phụ nữ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trình báo với cơ quan công an để trả lại số tiền trên.
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Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, ngày 26/4, tài khoản cá nhân của chị Lê Thị Nhung (SN 1994, trú thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nhận được 400 triệu do người lạ chuyển vào.
Do không xác định được tài khoản nguồn chuyển đến và cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm sau đó ép bị hại vay nợ nên chị Nhung nhanh chóng trình báo sự việc lên Công an xã Phú Gia.
Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, sau khi tếp nhận thông tin, Công an xã Phú Gia đã vào cuộc xác minh và nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm số tiền cho chị Nhung là anh Phan Thanh Long (46 tuổi, ngụ tại P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh).
Chủ nhân số tài sản chuyển khoản nhầm ngay sau đó đã có mặt tại trụ sở Công an xã Phú Gia để làm thủ tục nhận lại tiền. Trước sự chứng kiến của Công an xã Phú Gia, chị Nhung đã chuyển khoản trả lại số tiền 400 triệu đồng cho anh Long.
Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phú Gia cho hay, hành động chị Nhung tìm người chuyển khoản nhầm để trả lại tài sản là rất nhân văn, cần được lan tỏa trong cộng đồng và đáng được tuyên dương.