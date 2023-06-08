Khi cùng vợ đi đánh bắt cá, người chồng không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 8/6, thông tin từ UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, chiều ngày 7/6, anh T.B. (44 tuổi) cùng vợ là chị H.T.C. (29 tuổi, trú tại thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền) đi đánh bắt cá tại khu vực âu thuyền Bồ Lá. Tại đây, anh B. không may bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Điền phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN cùng người dân địa tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 8/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh B. và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Điền cho biết hoàn cảnh anh B. thuộc diện khó khăn ở trên địa bàn, có vợ và hai con nhỏ. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Liên quan đến chuyện tử vong vì đuối nước, tại Hà Tĩnh cũng vừa xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, theo ông Hoàng Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Cương Gián, vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 7/6, ông N.C.T. (SN 1959) cùng cháu nội là N.T.D. (SN 2010) đều ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián đi tắm biển ở gần nhà.

Lực lượng y tế và người dân nỗ lực sơ cứu ông T. nhưng quá muộn - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trong quá trình tắm biển, ông T. bơi ra xa, cháu D. tưởng ông đã về vội lên bờ chạy về nhà. Tuy nhiên, về nhà không thấy ông nên gọi mọi người ra biển tìm kiếm.

Đến 18 giờ 50 phút, người dân mới tìm thấy ông T. liền cùng lực lượng y tế xã tiến hành sơ cứu nhưng đã quá muộn.

Sau đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

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