Công an khuyến cáo công dân không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh để bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Theo thông tin từ Saostar trích dẫn từ Công an TP Hà Nội, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát nhân dân - Cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất và dựa trên hình ảnh của Học viện Cảnh sát nhân dân để gây dựng niềm tin.

Thay vì đến cơ quan Công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh Học viện Cảnh sát nhân dân để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo.

Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Sau khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

​​Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh để bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó theo thông tin từ VOV, ngày 29/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

