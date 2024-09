Chuyện hy hữu: Cháu bé từ An Giang đi lạc sang Kiên Giang hơn 40km

Trong quá trình thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Thông (Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã phát hiện một cháu bé đi lạc tại khu phố 3, phường Vĩnh Thông.

Theo thông tin từ VOV, tối 21/9, lực lượng Công an phường Vĩnh Thông (TP Rạch giá) đã phát hiện một cháu bé đi lạc nên đã phối hợp Công an TP Rạch Giá xác minh thông tin, liên hệ với gia đình cháu bé đến đưa về.

Công an phường Vĩnh Thông cho biết, lúc phát hiện cháu bé điều khiển xe đạp, mặc trang phục học sinh tiểu học, đeo chiếc cặp trên vai, trong tình trạng hoảng loạn, mệt mỏi, đói. Công an đã tiếp cận hỏi thăm, đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, cũng như động viên, an ủi tinh thần giúp cháu bình tĩnh trở lại, đồng thời rà hỏi thông tin để giúp cháu bé về với gia đình.

Cháu bé cho biết không nhớ số điện thoại của người thân trong gia đình cũng như chỗ ở hiện tại.

Cậu bé đi lạc đã gặp lại gia đình mình - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, bước đầu kiểm tra thông tin ghi trong tập sách của cháu bé, Công an phường xác định cháu tên T.T.V nên đã tiến hành trao đổi thông tin, phối hợp với Công an thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để xác minh nhân thân cháu bé.

Qua phối hợp kiểm tra thông tin, được biết cháu V (11 tuổi, ngụ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) hiện đang học lớp 6. Công an đã liên lạc được với cha của cháu bé đến Công an phường Vĩnh Thông đón cháu về nhà.

Gặp lại con, cha của bé V rất vui mừng, gửi lời cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an đã tận tâm giúp đỡ, chăm sóc cháu V và hỗ trợ tìm kiếm thông tin giúp cháu đoàn tụ với gia đình.

