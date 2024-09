Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ: Cảnh báo ngập lụt, sạt lở ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn xuống hạ lưu, vì lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ trung bình là 2.000 m3/s, đạt cao trình 60,5m (cao trình an toàn đập là 62m), trên cơ sở đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ Trị An và mực nước tại Trạm Thủy văn Biên Hòa đang vượt báo động 1.

Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp và chính quyền địa phương phối hợp, thông báo đến nhân dân vùng hạ lưu hồ chứa phòng ngừa, tránh những thiệt hại xảy ra.