Chuyên gia dự báo khả năng xuất hiện siêu bão trong thời gian tới, cường độ ngày càng dữ dội

Theo WWA, biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm các điều kiện hình thành bão mạnh tại Biển Philippines và Biển Tây Philippines (Biển Đông), bao gồm nhiệt độ nước biển cao và độ ẩm lớn. Nghiên cứu cho thấy khả năng xuất hiện các cơn bão có sức gió trên 180 km/h đã tăng 25% so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Sáu cơn bão lớn trong giai đoạn này bao gồm ba siêu bão với sức gió vượt ngưỡng 208 km/h. Điều này nhấn mạnh những thách thức trong việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tiếp, đồng thời gây lo ngại vì xu hướng này có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong những mùa bão tiếp theo.

Đường đi của 7 cơn bão qua Philippines từ tháng 9-11/2024. Ảnh: WWA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/12/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-14 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-14 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa vài nơi, Thanh Hóa, Nghệ An trưa chiều trời nắng; phía nam (Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế) mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 16-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 17-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.