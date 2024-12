KHẨN: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông, tiến gần đến vùng biển phía Nam của Việt Nam

Áp thấp thứ 2 gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão từ 11-17/12. Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/12/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào rải rác. Trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.