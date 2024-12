Dự báo áp thấp mới sẽ hình thành vào dịp Giáng sinh, có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới hướng về Biển Đông

Theo cảnh báo thời tiết của PAGASA, mưa to tới rất to do gió đứt sẽ xảy ra ở tỉnh Quezon trong ngày 12/12. Hệ thống này cũng sẽ ảnh hưởng tới thời tiết ở Isabela, Aurora Camarines Norte, Camarines Sur và Catanduanes trong những ngày tới.

Manila Standard lưu ý, trước đó, PAGASA dự báo, bão mới có thể đi vào PAR trong thời gian từ ngày 16 đến 22/12. Dựa trên phân tích thời tiết mới nhất của PAGASA, hiện tại hệ thống tiềm năng này giống áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn còn quá sớm để xác định đường đi hoặc cường độ chính xác của hệ thống.

“Chúng tôi dự báo áp thấp nhiệt đới gần phần phía nam của vùng cảnh báo bão nhiệt đới TCAD có thể hình thành và có thể di chuyển theo hướng tới khu vực Visayas và Nam Luzon” - bản tin dự báo của PAGASA ngày 10/12 lưu ý.

Các nhà dự báo thời tiết Philippines cho hay, những cơn mưa do dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía tây của Mindanao và Palawan trong những ngày tới.

Philippines đón trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Trong ảnh là bão Man-yi trong mùa bão 2024 - Ảnh: CIRA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/12/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, cao nhất 17-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ C, cao nhất 16-19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa rào đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.