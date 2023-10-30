Chính thức khởi tố vụ nữ tài xế lái xe bán tải tông chết thai phụ rồi bỏ chạy ở Hà Nội 

Đời sống 30/10/2023 06:00

Không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, nữ tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn khiến một thai phụ tử vong thương tâm, nhưng không dừng xe lại mà tiếp tục bỏ chạy.

 

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ, ngày 29/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa (39 tuổi, quê huyện Gia Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thông tin ban đầu, tối 28/10, Hoa được một người thuê chở phế thải xây dựng. Khoảng 22g30 cùng ngày, sau khi đổ phế thải ở bãi tập kết, Hoa chạy xe trọng tải 2,4 tấn đi vào đường Lê Lợi, hướng đi đường Quang Trung.

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khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa (39 tuổi, quê huyện Gia Thủy, tỉnh Nam Định) sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khi đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe tải của Hoa va chạm với xe máy của vợ chồng anh N.N.M. và chị V.K.A (cùng 20 tuổi, trú tại Hà Đông).

Vụ việc khiến chị A. đang mang thai 6 tháng tử vong tại bệnh viện, anh M. bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng xe mà lại tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Tiếp đó, Hoa nhận được điện thoại của anh L.X.R, là người đứng tên trên giấy đăng ký xe ô tô. Anh R. khuyên bảo nên Hoa điều khiển xe quay về bãi rồi đến Công an quận Hà Đông đầu thú.

Theo báo Thanh Niên đưa tin cho thấy Trần Thị Hoa là người lái xe tải đi vào đường cấm và gây tai nạn khiến 2 vợ chồng anh N.N.M và chị V.K.A (trú P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) thương vong rồi bỏ trốn.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Bước đầu, Hoa khai nhận ngày 28.10, người này được thuê đi chở phế thải xây dựng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hoa một mình lái xe tải mang biển số 29C-011.34 đi làm.

Sau khi xúc phế thải lên xe, Hoa lái về bãi tập kết ở thôn Hạ (xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội). Khi lái xe đến ngã tư Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám, Hoa không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào xe máy của vợ chồng anh M. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân bị hất văng xuống đường, bị thương nặng.

Vợ chồng anh M. được đưa vào viện cấp cứu, tuy nhiên người vợ đang mang bầu tháng thứ 6 đã tử vong vào sáng 29.10.

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