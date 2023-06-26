Cầu thủ quá cố Võ Minh Hiếu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, sinh ra trong gia cảnh nhà nông khó khăn nhưng cậu không ngừng vươn lên.

Dẫn theo thông tin từ báo Người lao động, cầu thủ Võ Minh Hiếu 22 tuổi, ngụ xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) là nạn nhân tử vong trong vụ lật xe trên đường thi đấu về. Hiếu xuất thân là con nhà nông nghèo khó ngụ ở Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi. Dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng với niềm đam mê đá banh cậu đã nỗ lực rèn luyện và rồi trở thành trụ cột của CLB bóng đá trẻ Quảng Nam. Ngày biết tin Hiếu mất rất nhiều người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu - Ảnh: Báo Người lao động Ông Võ Thanh Sơn (54 tuổi, cha của Võ Minh Hiếu) ngồi thất thần, vô hồn trước quan tài con trai và kể rằng từ ngày còn thơ Võ Minh Hiếu đã rất mê đá banh. Cứ mỗi chiều, Hiếu thường rủ các bạn cùng trang lứa trong xóm ra đá bóng ở đường làng. Lên đến lớp 5, Hiếu tham gia vào đội tuyển của trường đi đá giải và nhận chức vô địch. Sau đó, Hiếu được các thầy cô giáo rút vào đội tuyển của tỉnh, ra các tỉnh thành khác để đá giải phong trào.

Ông Võ Thanh Sơn, cha cầu thủ Võ Minh Hiếu- Ảnh: Báo Người lao động Chơi bóng khá tốt nên Hiếu lọt vào "mắt xanh" của các tuyển trạch viên câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Họ nhanh chóng làm việc với gia đình, đưa Hiếu ra Đà Nẵng đào tạo, vừa học văn hóa vừa đá bóng. "Kể từ đó, Hiếu sống xa gia đình. Những lúc lễ Tết, nó mới bắt xe về thăm nhà, phụ cha mẹ cắt cỏ cho bò, làm công việc đồng áng", ông Sơn kể. Cũng theo ông Sơn, cách đây khoảng 3 năm, Hiếu chuyển đến tập luyện và chơi cho CLB bóng đá trẻ Quảng Nam. Lúc đầu, Hiếu đá vị trí tiền vệ, sau được huấn luyện viên đôn lên vị trí tiền đạo và dần trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng. "Thấy con đi xa nhà mãi nên tôi cũng khuyên nó thôi lo học hành, thi vào trường đại học nào đó đi học, rồi đi làm chứ đá bóng mãi cũng không được. Lúc đầu nó không chịu vì chỉ đam mê đá bóng nhưng chị nó động viên, phân tích, Hiếu mới chịu thi vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Giờ nó đang học năm thứ 2 thì xảy ra tai nạn đau lòng", ông Sơn kể.

Ông Võ Minh Vương, hàng xóm nhà cầu thủ Võ Minh Hiếu, cho biết gia đình Hiếu khó khăn, cha mẹ đều làm nông, Hiếu là con trai duy nhất trong gia đình có 2 chị em. "Trong suốt bao năm qua, cháu vừa đá bóng vừa đi học, tự lo cho bản thân… Mấy hôm nay khi hay tin cháu bị tử nạn, ai nấy trong xóm cũng thương tiếc, đau buồn. Mong gia đình cháu vượt qua nỗi đau", ông Vương chia sẻ. Căn nhà cấp 4 xập xệ của cầu thủ Võ Minh Hiếu - Ảnh: Báo Người lao động Theo thông tin từ VTV News, chiều 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo về vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đèo Vi Ô Lắc khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Lực lượng chức năng xác định, sau khi bị mất phanh, xe khách mang BKS 92B-002.72 do tài xế Huỳnh Nhất Tùng (SN 1970, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đã va chạm với xe ô tô con BKS 51G-059.91 do tài xế Huỳnh Thiên Dương (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Kon Tum. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTV News Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô tải BKS 77H-045.22 do tài xế Nguyễn Hữu Vĩnh (SN 1993, trú tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Kon Tum. Sau khi va chạm, xe khách chở Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam lao vào ven đường và lật ngang. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum cũng xác định, khi xảy ra tai nạn, trên xe khách của Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam có 34 người. Nạn nhân tử vong là Võ Minh Hiếu (SN 2002, cầu thủ, trú tỉnh Quảng Ngãi). 3 nạn nhân bị thương là Phan Văn Hai (SN 1959), Nguyễn Phi Hùng (cầu thủ, SN 2002, trú tỉnh Quảng Nam) và Lương Quang Huy (cầu thủ, SN 1999, trú tỉnh Quảng Nam).

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